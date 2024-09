Las confesiones de LeBron James antes de jugar con su hijo Bronny en la NBA: por qué cree que es el mejor de la historia

LeBron James y su hijo Bronny en la foto con Los Ángeles Lakers de cara a la nueva temporada de la NBA. @NBA

En las vísperas del comienzo de la pretemporada y a tres semanas del inicio de la temporada regular de la NBA, LeBron James se emocionó al hablar de que cumplirá su sueño de poder compartir equipo con su hijo Bronny, un anhelo que buscaba desde hace varios años: “Venir a entrenar con él es una alegría”. Esta situación marcará un hecho inédito en la competición, ya que se convertirán en la primer pareja padre e hijo en compartir la cancha en la competición. A pesar de que el “King” sigue en su máximo esplendor, los rumores acerca de una salida de Los Ángeles Lakers y de un supuesto retiro sobrevuelan su entorno, aunque cortó todas las habladurías de raíz.

Los Lakers afrontarán una dura preparación de cara a los partidos oficiales con una serie de seis encuentros contra grandes rivales, ya que jugarán versus Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks y Golden State Warriors; para luego iniciar la temporada regular de la NBA contra los Wolves el martes 22 de octubre. Ante esta situación, todos las franquicias presentaron a sus estrellas y brindaron la primer conferencia de prensa oficial para inaugurar la etapa 2024-2025.

El delegado por parte de conjunto de California no podía ser otro que el Rey. James finiquitó la campaña anterior con un promedio de 25.7 puntos, 7.3 rebotes y 8.3 asistencias por juego, en una temporada en la que los Lakers cayeron contra los Denver Nuggets por 4 a 1 en el inicio de los Playoffs. Al finalizar dicho encuentro, las versiones acerca de una posible salida del equipo y, de un premeditado retiro acecharon al basquetbolista. “No he pensado en lo que me depara el futuro, solo estoy viviendo el momento. Especialmente con Bronny aquí, no quiero dar por sentado este momento. Es un momento que tal vez disfrutaré un poco más”, contestó el número 23 sobre si sería su último año.

LeBron James con su medalla dorada durante los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Es muy emocionante, simplemente pura alegría siendo honesto, poder venir a trabajar cada día con tu hijo, ser capaz de verle continuando crecer”, aseguró el ganador de la medalla de oro en París 2024 sobre la posibilidad de compartir cancha con su hijo. A esto, le agregó: “Es un momento muy alegre no solo para mí sino para toda mi familia. Te da mucha vida estar junto a jugadores jóvenes. Me divertí mucho este verano (en los Juegos Olímpicos de París 2024) con Anthony Edwards, con Tyrese Haliburton. Te da mucha energía. Estar ahora con él, que va a cumplir 20 años en octubre, te da mucha vida. Es genial”.

A sus 39 años, LeBron sigue demostrando por qué es considerado una de las grandes superestrellas de la historia de la competición y afrontará su temporada número 22 en la NBA. De hecho, el alero tiene vínculo con Los Lakers hasta el final de dicha campaña, aunque tiene la opción de renovar por un año más. En su momento, el Pequeño Emperador selló su contrato por un total de USD 101 millones, cifra que bajaría a los $52 millones de dólares si pretender extender.

“Nuestra familia está muy orgullosa de él. Veremos si tenemos algunas oportunidades de compartir cancha durante la temporada. Obviamente será increíble. No podemos esperar a este momento, pero luego simplemente seguiremos adelante”, siguió el basquetbolista respecto a su hijo. A su vez, también contó intimidades de cómo es su relación fuera de los 28x15: “A nuestras edades ya no tenemos tanta interacción diaria. Baja a comer, vuelve a su habitación, juega en la consola. Estamos abajo con mi esposa, viendo una película. Realmente ya no tenemos reuniones diarias para discutir nuestro trabajo para el día siguiente. Ha estado inmerso en el baloncesto desde que nació, entiende sus matices, ahora que es un hombre, es hora de que aprenda por su parte”.

LeBron James junto a Stephen Curry durante los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Después de ser campeón olímpico por tercera vez en su carrera, LeBron encara un nuevo año cargado de emociones pero con el mismo hambre que lo caracterizó toda su vida: conseguir un nuevo anillo en la NBA para llenar el último dedo de su mano que está vacía es su objetivo. A su vez, el máximo anotador de la historia de la competición habló hace unos días sobre cómo se prepara para su vida y cómo fortalece a su mentalidad. “Por lo que aporto como jugador de baloncesto siento que soy el mejor jugador que ha existido. Eso es solo mi confianza, eso es solo lo que aporto, lo que poseo. Pero en cuanto a si el récord de anotación me lleva a otro nivel, no lo sé”, contestó James ante la consulta de Shaquille O’Neal en su programa en TNT sobre quién es el mejor jugador de la historia.

“Personalmente, me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego, pero todos tendrán sus favoritos. Sé lo que traigo a la cancha cada noche y lo que puedo hacer. Entonces, siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego, pero también hay otros grandes y estoy feliz de ser parte de ese camino”, concluyó the King.