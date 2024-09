A Fernando Gago le preguntaron sobre sus chances de dirigir a Boca: su tajante respuesta

La respuesta de Gago cuando le preguntaron por la chance de dirigir a Boca Juniors

Luego de la renuncia de Diego Martínez como entrenador de Boca Juniors, el Consejo de Fútbol (CDF) y el presidente del club, Juan Román Riquelme, trabajan para conseguir un reemplazante. La salida del DT fue luego de la derrota 2-0 ante Belgrano en Córdoba. En las últimas horas varios nombres sonaron y entre ellos figuró el de Fernando Gago, ex jugador surgido del club y que supo consagrarse varias veces campeón.

Sin embargo, el actual entrenador de Chivas de Guadalajara negó haber tenido contacto con los dirigentes del club argentino. “No, no hubo nada”, se limitó a responder Gago en la conferencia de prensa después del empate 1-1 de su equipo contra Monterrey en la décima fecha del torneo Apertura de la Liga MX.

El equipo conducido por Gago marcha octavo en el campeonato azteca con 15 puntos, a 10 del líder Cruz Azul. Luego de diez fechas bajo las órdenes de Pintita, las Chivas ganaron 4 partidos, empataron 3 y perdieron 3. En la próxima fecha volverán a jugar de local y recibirán a Atlas, el sábado 5 de octubre.

Gago, subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014, ganó nueve títulos con Boca Juniors en sus dos ciclos como jugador, fue uno de los nombres más mencionados para ocupar el puesto vacante. No obstante, el ex volante central tiene contrato con el club mexicano hasta fin de año.

En la lista se sumó Eduardo Domínguez, hoy en Estudiantes de La Plata, quien también fue categórico. “Tengo contrato hasta fin de año. Hablaremos con Marcos (Angeleri, secretario deportivo) y con Sebastián (Verón presidente), cuál es la idea del club. Hoy se hablan de muchas situaciones y no hay nada concreto. No me voy a meter en esas situaciones. Voy a venir la semana que viene focalizado acá, estoy muy contento acá, me gusta estar acá y elijo estar acá”. El Pincha logró el título de la Copa de la Liga bajo las órdenes de Domínguez (logró otro cetro igual con Colón en 2021) y también la Copa Argentina 2023. Hoy se ubica en el 13º puesto en la nómina de la Liga Profesional.

Otro nombre que suena fuerte es el de Guillermo Barros Schelotto, ídolo del conjunto de la Ribera. Sin embargo, su situación actual complica su posible llegada a Boca Juniors. Barros Schelotto, quien dejó la selección paraguaya en 2023, reside en Estados Unidos y está en proceso de obtener la ciudadanía norteamericana, lo que le impide salir del país por los próximos cuatro meses.

Además de lo mencionados, otros entrenadores como Kily González y Gustavo Quinteros también han sido considerados. González, actualmente en Unión, y Quinteros, quien dirige a Vélez, son del agrado de Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Sin embargo, ambos tienen compromisos laborales que dificultan su incorporación inmediata al club.

De momento Boca Juniors será dirigido por Mariano Herrón en los próximos encuentros hasta que Riquelme y el Consejo de Fútbol puedan cerrar la llegada de un nuevo director técnico a tiempo completo.

Mariano Herrón conducirá su tercer interinato en Boca Juniors (Fotobaires)

El primer gran desafío que se viene para Boca Juniors será el choque ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina, un encuentro que aún no tiene fecha definida, pero que es de suma importancia ya que el campeón de este torneo se clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores, algo que hoy el equipo azul y oro no está consiguiendo.

Boca Juniors marcha en el 12º puesto en la Liga Profesional y en la tabla anual está con octavo con 46 unidades, a 5 de Talleres de Córdoba, el último que hoy está logrando un pase para la Copa Libertadores. Cabe recordar que si el equipo Xeneize no accede al principal torneo internacional será su segundo año consecutivo sin conseguirlo.

El primer partido que Herrón dirigirá será el domingo venidero ante Argentinos Juniors de local, a partir de las 21. El ex volante, que hoy está a cargo de la Reserva, ya condujo al primer equipo en otros interinatos. Será su tercer ciclo en ese cargo, pues en abril de 2023 condujo al elenco en la goleada de visitante 3-0 contra Barracas, luego en el 0-0 con Monagas por la Copa Libertadores y venció a Colón 2-1. Después, regresó en agosto en la igualad con San Lorenzo 1-1, superó a Newell’s 1-0 y cayó con Estudiantes 3-2.