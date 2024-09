La fuerte respuesta de Bielsa tras la denuncia de un periodista uruguayo que lo acusó de usar como “alcanzapelotas” a Agustín Canobbio

Agustín Canobbio, delantero del Athletico Paranaense, quedó fuera de la convocatoria de la selección de Uruguay para los últimos partidos de eliminatorias sudamericanas contra Paraguay y Venezuela en septiembre y estalló el escándalo en la selección que comanda Marcelo Bielsa. El intenso debate en el país se originó especialmente después de que el jugador expresara su descontento con el trato recibido durante la Copa América 2024. Y más aún cuando en Teledoce, el periodista uruguayo Diego Jokas reveló que a Canobbio le molestó que el DT lo utilizara como “alcanzapelotas”.

Sobre esto respondió Marcelo Bielsa, en la conferencia de prensa que brindó este martes. Visiblemente molesto, el entrenador de la Selección de Uruguay afirmó: “Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él... Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o cualquier convocado, no sé sinceramente como una afirmación tan despectiva para todos simplemente se basa en un trascendido”.

El periodista Diego Jokas había asegurado que “hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”. Y aseguró: “Bielsa puso a Cannobio de alcanzapelotas en un entrenamiento”.

Marcelo Bielsa también se refirió a la situación de Cristian Olivera, quien recibió profundas críticas luego de sus rendimientos en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Sobre los comentarios en las redes sociales que tuvo el delantero de Los Ángeles FC, expresó:

“No sé qué es lo que han opinado las redes sociales sobre la realidad futbolística de Olivera. Para evaluar la opinión de alguien en una disciplina en particular, lo primero que hay que saber es quién opina. ¿Usted sabe quién opina? No se lo pregunto irónicamente. Yo ignoro el funcionamiento de las redes… ¿Es un conglomerado de gente que se manifiesta y después eso se convierte en una opinión única? ¿Se sacan conclusiones o estadísticas de las opiniones? Si yo preguntara qué opina sobre un tema este colectivo que estamos constituyendo entre todos, habría diferentes opiniones. Ahora, para decir que los que estábamos aquí opinamos tal cosa, debe haber algún procedimiento: se unifican, se comparan, se sacan porcentajes. Si usted me dice cómo se evalúan lo que opinan las redes sociales, supongo que debe ser por agrupación de comentarios similares, que siguen siendo impersonales”.

Y agregó: “Esa calificación siempre la escuchamos. Después vemos el contenido, quién la dice, vemos si es generalizado, si son excepciones, vemos lo que nos puede ayudar a mejorar y vemos lo que debemos descartar para que eso no nos afecte. Es el procedimiento propio del fútbol profesional. Ni lo vi afectado, y si estaba afectado, no me di cuenta, pero no me tome en cuenta a mí. No vi a ningún jugador afectado y jugamos mal los dos partidos. ¿Había motivos para que alguno estuviera afectado? Sí, pero cada uno procesa eso de una manera personal y trato de no intervenir si no veo que es indispensable”.