Un ex campeón de UFC estranguló a un famoso cantante hasta dejarlo inconsciente y despertó las críticas: “Intento de asesinato”

Luchador de UFC estrangula a un rapero

En las últimas horas, las redes sociales estallaron con un video que capturó un momento controversial protagonizado por el reconocido luchador de la UFC, Colby Covington, y el rapero Lil Pump. El video muestra al peleador aplicándole una llave de estrangulamiento al cantante, llevándolo hasta la inconsciencia e incitando la indignación de muchos seguidores de ambos personajes.

La grabación, publicada por el propio Lil Pump en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 13 mil seguidores, comienza directamente con Covington estrangulando al rapero por detrás. La llave dura aproximadamente 10 segundos, durante los cuales el ex campeón de la categoría Welter aumenta gradualmente la presión antes de soltarlo. Durante ese lapso, Lil Pump intentó rendirse repetidamente, utilizando el tap-out, un gesto común en las artes marciales mixtas (MMA) para indicar la rendición. A pesar de estos esfuerzos, Covington hizo caso omiso y continuó apretando.

En el video, también se pudo ver a Lil Pump luchando por conseguir aire mientras su cuerpo perdía fuerzas progresivamente. Covington, sin embargo, se mantuvo imperturbable. En un momento dado, el luchador comentó: “Míralo a los ojos, hermano, está fuera”, observando al rapero inconsciente.

Cuando finalmente soltó la llave, algunos miembros del equipo intervienen para levantar los pies de Lil Pump, en un intento de restablecer el flujo sanguíneo hacia su cabeza. No se sabe con exactitud cuánto tiempo Covington mantuvo al rapero en control antes de que comenzara la grabación.

Colby Covington le ganó a Jorge Masvidal en UFC (REUTERS)

El video generó una ola de comentarios en las redes sociales, muchos de ellos criticando duramente la acción de Covington. ”El ex campeón de la UFC no debería haber intentado hacer sus llaves con alguien que no es de MMA”, consideró uno.

“Literalmente, nada de esto fue gracioso“, ”Estaba tapeando, hermano“,”Colby debería ser degradado en su cinturón de jiu jitsu y nunca debería permitírsele pelear nuevamente. Esto no está bien” y “Esto es un intento de asesinato”, fueron otras reacciones.

”Se rindió como siete veces, incluso miró a la gente que estaba alrededor en busca de ayuda. Colby lo sabía al 100% y aún así intentó estrangularlo, sin importar nada“ y ”Demanden a ese hombre”, añadieron otros.

Colby Covington, conocido en el mundo de las MMA como Caos, disputó su último combate en UFC el pasado 16 de diciembre de 2023, donde cayó ante Leon Edwards por decisión unánime. Actualmente, Covington tiene un historial de 17 victorias y 4 derrotas, siendo su último triunfo en marzo de 2022 contra Jorge Masvidal, en una pelea que le valió un bono por la pelea de la noche.

Covington también es recordado por haber perdido el título interino de peso welter en 2019 ante Kamaru Usman por nocaut. Su carrera en la UFC ha estado marcada por su estilo agresivo tanto dentro como fuera del octágono, ganando igual cantidad de seguidores y detractores.

Lil Pump, por su parte, es conocido por su carrera en el mundo de la música rap, alcanzando la fama con temas como Gucci Gang. En el video de su estrangulamiento compartió el texto: “No intentes esto en casa. Me pusieron a dormir”.