Las fuerte sentencia de Oscar Ruggeri sobre Marcos Rojo: “Tiene que pensar seriamente en dejar el fútbol”

Ruggeri le recomendó a Rojo que piense en el retiro

La tormenta sigue azotando a Boca tras la derrota por 1 a 0 frente a River. El Superclásico en La Bombonera está dejando secuelas, como anticipó Marcelo Gallardo, y Oscar Ruggeri salió con los tapones de punta a cruzar a Marcos Rojo. El ex jugador se mostró muy descontento con el rendimiento del central y dejó declaraciones contundentes: “Tiene que pensar seriamente en dejar el fútbol”.

El campeón del mundo con la selección argentina no le escapa a las polémicas y expresó su opinión del nivel del defensor ex Estudiantes en el programa F90 en ESPN. “Siendo tan groso, groso allá arriba como lo tengo yo... Más al fútbol no le va a dar, pero el fútbol le puede sacar muchas cosas. Lo bueno que generó durante su carrera lo está perdiendo”, expresó el panelista mientras repasaban los cortes del encuentro en las pantallas. “Cuándo te pasan estas cosas que le están pasando a Rojo es cuando ya tenés que tomar la decisión seria de dejar el fútbol”, comentó.

Ruggeri, que supo vestir las camisetas de River y Boca en su etapa como futbolista, se mostró muy disconforme con lo exhibido por el ex zaguero y lateral del Manchester United, y comparó su actualidad con lo que le sucedió a él mismo en el ocaso de su carrera, ya con la casaca de Lanús. “Te lo digo yo porque me pasó exactamente lo mismo, cuando no llegás y hacás esas faltas, tenés que pensarlo seriamente”, aseveró el ex futbolista en relación a su experiencia en cancha.

El escupitajo de Rojo a Colidio en el Superclásico

Rojo sigue atravesando meses de incertidumbre con la camiseta azul y oro y volvió a salir lesionado. El marcador central estuvo involucrado en varias jugadas a lo largo del partido y en muchas de ellas no de la mejor forma. La primera de ellas fue por una fuerte entrada sobre Facundo Colidio que no fue sancionada con tarjeta por Nicolás Ramírez, algo que generó malestar en Gallardo. Al mismo tiempo, escupió sobre el atacante que lleva el dorsal 11, sin que las autoridades se dieran cuenta. Igualmente, el ex Manchester United no se salvó de recibir la cartulina amarilla después de una fuerte entrada sobre Manuel Lanzini, autor del gol, en el segundo tiempo.

Finalmente, el encuentro para el central se terminó en el minuto 72, cuándo se retiró con molestias del campo de juego para dejarle su lugar a Aaron Anselmino. A pesar de que el cambio fue por prevención, el oriundo de La Plata se perdió 19 encuentros en lo que va del 2024 por lesiones. Un desgarro muscular en el gemelo, otro en el muslo y problemas en su tobillo fueron algunas de las causas que lo marginaron del campo de juego.

La agresión de Marcos Rojo a Facundo Colidio

Las fuertes declaraciones de Oscar hicieron foco en el defensor, aunque los hinchas del Xeneize apuntaron varios nombres tras el Superclásico en el que el Millonario utilizó mayoría de suplentes, algo que empeoró el resultado a la vista del público. Sergio Romero también quedó en el ojo de la tormenta tras su actitud y enfrentamiento con los hinchas de la platea. El arquero tendrá reprimendas por los hechos que acontecieron una vez finalizado el encuentro, ya que desde el club advirtieron que habrá una severa sanción para Chiquito.

El otro apuntado es el entrenador Diego Martínez, dado que su puesto en el cargo en el banco de suplentes del Xeneize pende de un hilo y su continuidad está en peligro. Desde el Consejo de Fútbol ratificaron su postura y el entrenador seguirá dirigiendo, como mínimo, hasta el próximo partido por la fecha 16 de la Liga Profesional, cuando Boca deba viajar a Córdoba para jugar contra Belgrano.