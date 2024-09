El golpe de atrás de Marcos Rojo a Facundo Colidio que encendió la polémica en el Superclásico

La agresión de Marcos Rojo a Facundo Colidio

Apenas diez minutos después de la apertura del marcador por parte de Manu Lanzini, hubo una jugada que encendió la polémica en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional. Facundo Colido, apareado por Cristian Medina y Marcos Rojo a sus espaldas, logró sacar el pase, pero se encontró con el golpe del ex defensor de Estudiantes desde atrás. Primero, le bajó el brazo en la cabeza, con clara intención de detenerlo con la agresión, que no le llegó a dar de lleno por cuestión de centímetros, y porque en la dinámica de la jugada el delantero se agachó y terminó derrapando. Luego, el ex Manchester United lo arrolló.

“Estaba sacando el pase y atrás, Rojo, en la desesperación por retornar, lo aplastó, prácticamente”, detalló Diego Latorre en la transmisión de ESPN. El árbitro Nicolás Ramírez (quien se tomó unos segundos para reanudar) consideró que la acción no fue ni fue siquiera para una cartulina amarilla. Y el VAR, a cargo de Héctor Paletta y con el respaldo de Mariana de Almeida, no llamó a revisar.

Los roces habituales que suelen darse en un Superclásico, por la tensión en el ambiente y lo mucho que se juegan los dos elencos, recibieron la primera sanción por parte de Ramírez (debutante en este tipo de encuentros) a los 9 segundos, por una infracción de Federico Gattoni ante el intento de pivoteo de espaldas de Edinson Cavani. Dicha acción, en el amanecer del encuentro, no fue evaluada con el mismo celo que la de Rojo, que en el segundo tiempo reincidió.

Instantes después de una falta de Nicolás Fonseca a Kevin Zenón, Lanzini, inquieto y difícil de frenar para el conjunto local, encaró cerca del área y Rojo se arrojó en tijera para derrumbarlo con violencia. A ambos Ramírez, a esa altura ya permisivo, los penó con acrílico amarillo.

Para culminar con la faena de Rojo: a los 10 minutos le lanzó un escupitajo a Colidio, quien otra vez estaba de espaldas y no lo advirtió. El mismo fue captado por la transmisión de ESPN.

La designación de Ramírez, uno de los árbitros más parejos de la actualidad en la Liga, fue recibida como lógica por ambas escuadras en la previa. Ahora bien, el caso Paletta fue distinto. De estrecha relación con Claudio Tapia, presidente de la AFA, es el hermano de Gabriel Paletta, ex defensor del Xeneize entre 2007 y 2010, etapa en la que ganó dos títulos: uno de Primera División y una Recopa Sudamericana -luego hizo carrera en Italia, al punto que terminó jugando para dicho seleccionado-.

De hecho, su designación en el VAR en el derbi del 1° de octubre de 2023 también había generado controversia (terminó con triunfo de la Banda por 2-0, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz). En ese momento, se hicieron virales algunas viejas declaraciones de su hermano Gabriel que lo involucran. “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver. Recuerdo con especial cariño, el clásico que le ganó a River, 3 a 0 en la Bombonera el día que Palermo hace el gol por Copa Libertadores”, había declarado el zaguero en una entrevista revisada por la coyuntura.