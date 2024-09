Los gestos de bronca de Riquelme durante la derrota de Boca ante River y las dudas sobre el futuro de Diego Martínez

Los gestos de Riquelme en el palco por la derrota de Boca ante River

La derrota de Boca Juniors 1-0 ante River Plate en La Bombonera caló hondo en la intimidad del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia. “Este tipo de partidos es muy difícil de pasar por alto. Un clásico nunca se puede pasar por alto, porque siempre dejan secuelas”, dijo Marcelo Gallardo tras la victoria de su equipo, y el sismo en el Xeneize parece darle la razón.

“Estamos en un punto de dificultad. Perdimos la Copa de la Liga, quedamos eliminados en Copa Sudamericana y estamos lejos del campeonato. Cuando analizás las cuestiones futbolísticas, creo que desde el juego no lo merecimos. Sé que los resultados son muy importantes en una gestión. Pero hay que seguir buscando los resultados porque es lo mejor para Boca”, dijo el DT Diego Martínez tras el encuentro, que lo puso en una situación incómoda.

El ex Tigre dio a conocer su postura respecto a su continuidad en el banco de suplentes: “Tengo fuerza. Siempre voy a querer lo mejor para Boca. Estar acá fue lo que busqué en toda mi carrera. Quiero lo mejor para Boca. Todo el cuerpo técnico tiene fuerza para seguir en el club, pero veremos cómo será el futuro”. Sin embargo, sus palabras de algún modo sembraron la duda. El malestar expresado por los hinchas, que despidieron al equipo con insultos y silbidos, hecho que derivó en el fuerte cruce de Chiquito Romero con la platea (le labraron una contravención y pidió disculpas), es un síntoma de la coyuntura.

Otro fueron los gestos ampulosos del presidente e ídolo Juan Román Riquelme desde su palco. Habitualmente calmo y munido del termo y el mate para analizar lo que sucede en las presentaciones del conjunto auriazul, esta vez se lo vio enérgico, señalando la cancha, juntando las manos como lamentándose por algo, y explicándoles a sus compañeros de sector situaciones del partido. Las imágenes fueron captadas por ESPN. “Lo vemos con ademanes, obviamente enojado, ¿cómo va a estar”, comentó el periodista Germán Paoloski al aire, mientras en su programa repasaban la secuencia.

Luego del derbi, el titular de la institución no fue al hotel Intercontinental, donde se concentró el plantel, para dialogar con el cuerpo técnico. Aunque sí estuvieron Chicho Serna y el Chelo Delgado, piezas clave dentro del Consejo de Fútbol. No hubo anuncio sobre su futuro, pero no hay certezas respecto de si dirigirá al equipo el próximo sábado, cuando el elenco de La Ribera visite a Bengrano por la fecha 16 de la Liga Profesional. Seguramente exista un diálogo entre Román y el orientador, aunque habrá que ver cuándo se desarrollará, si este domingo o el lunes. Y allí se sabrá si tendrá una nueva oportunidad o si su ciclo habrá concluido.

El Xeneize está decimoprimero en la Liga Profesional, con 21 puntos, nueve menos que el líder Vélez Sarsfield, que adeuda su encuentro ante Estudiantes en el estadio José Amalfitani. Sí sostiene el sueño en la Copa Argentina, en la que aguarda el cruce de cuartos de final ante Gimnasia La Plata, con la chance de cerrar el 2024 con una vuelta olímpica, en pos de superar los malos tragos de la eliminación en la Copa Sudamericana y esta campaña irregular en el torneo de Primera División, que sumó el traspié en el Superclásico.