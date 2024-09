La palabra de Diego Martínez tras la derrota de Boca ante River: “Tengo fuerza para seguir, pero veremos cómo será el futuro”

“Mas allá del resultado, siento que no lo merecimos. En el primer tiempo el rival estuvo más intenso en la pelota dividida. El equipo jugó mucho mejor el segundo tiempo. Jugamos con mucho más fútbol. Sometimos al rival desde el juego. Por momentos, en esta clase de partidos, es difícil tener esta clase de situación. Son las reglas del juego. No nos gusta la derrota como contra Racing. Es una cagada porque te vas con las manos vacías en los dos clásicos y creo que no lo merecíamos”.

Diego Martínez sufrió un duro golpe como entrenador de Boca en la derrota 1-0 ante River en La Bombonera. Y se lamentó por la suerte de su equipo, que padeció en el primer tiempo, empujó en el complemento y pudo haber igualado sobre el final en el tanto bien anulado por mano a Milton Giménez.

“Tengo fuerza. Siempre voy a querer lo mejor para Boca. Estar acá fue lo que busqué en toda mi carrera. Quiero lo mejor para Boca. Todo el cuerpo técnico tiene fuerza para seguir en el club, pero veremos cómo será el futuro. Buscamos seguir peleando el campeonato más allá de que la punta está lejos”, remarcó. El Xeneize quedó decimoprimero, con 21 unidades, a nueve del líder Vélez, que aún debe jugar. Al mismo tiempo, cuenta la zanahoria de la Copa Argentina: está en cuartos de final y en esa instancia chocará con Gimnasia La Plata.

“Estamos en un punto de dificultad. Perdimos la Copa de la Liga, quedamos eliminados en Copa Sudamericana y estamos lejos del campeonato. Cuando analizás las cuestiones futbolísticas, creo que desde el juego no lo merecimos. Sé que los resultados son muy importantes en una gestión. Pero hay que seguir buscando los resultados porque es lo mejor para Boca”, continuó el Gigoló, de 45 años.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE MARTÍNEZ

La posición de Miramón en el Superclásico

“La posición de Nacho (Miramón) era para evitar que Lanzini pueda jugar y ahí conectar con los puntas. Con Racing, Nacho, si bien no es su posición, lo hizo más que bien. El volante por derecha es la posición que más nos está costando y por eso después lo volvimos a cambiar con Pol”.

El empuje del final y el ingreso de Milton Giménez

“Sobre el final terminamos con muchísimo control. Los cambios ayudaron y refrescaron al equipo. Sabíamos que Edi (Cavani) no iba a poder jugar loa 90 minutos. La duda en el cambio de Milton era si salia él o Miguel (Merentiel). Apostamos por Miguel porque estaba en mejor condición física. Tuvimos ocasiones para concretar y lo pudimos concretar, pero no se convalidó. Lo más justo habría sido un empate”.

Su mensaje para el hincha de Boca

“Al hincha, pedirle disculpas por haber perdido. Con Racing y con River. Más allá de que tengo la obligación y de que siento que fue injusto, el hincha no entiende de justicia. Vamos a intentar más para poder salir de este momento”.

El gol anulado a Milton Giménez

“En la jugada me parece que el tema es ver cómo tomamos cuando hay jugadas similares. Primero le pega en el pie, en la cabeza, en la mano, y después le pega en la espada y entra la pelota. No unificamos criterios, no entiendo cómo un gol la semana pasada de River fue gol. Hoy es imposible que Milton pueda premeditar que toque la pelota. Fue con la espalda. El gol debió ser valido y hubiese sido justo con nosotros”.

Su plan para sacar a Boca de la crisis

“Los que jugaron es porque entendí que eran los que mejor preparados iban a estar. El vestuario está con mucho dolor después de perder en casa y en el clásico. Creo que de manera no justa. Estamos con mucho dolor por semejante derrota. Se sale trabajando. Como hacemos cada día. Que la gente repruebe o esté disconforme es normal, porque perdimos en casa contra nuestro rival. Debemos revertir esto a partir del trabajo”.