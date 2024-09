“Hacía cosas que no debía”: la historia de superación de la figura del Colo Colo que quiso Riquelme para Boca y busca dar el golpe ante River

Carlos Palacios buscará dar el golpe en Colo Colo (Foto: AP/Jorge Saenz)

Colo Colo y River Plate abrirán los cuartos de final de la Copa Libertadores en Santiago con la sensación de que llegó el momento de dar un envión decisivo que los conduzca a pelear por el título más codiciado del continente. En el combinado chileno estará Carlos Palacios, la figura que llegó a ser pretendida por Juan Román Riquelme en Boca y atravesó una vida cargada de sacrificios y superación.

Mucho antes de enfrentarse a su mayor desafío en la competición internacional frente al Millonario de Marcelo Gallardo, el volante ofensivo debió atravesar las penurias más complejas durante una etapa en la que la mayoría de los jóvenes simplemente juegan y se divierten. Según contó en diversas entrevistas, la figura andina se dedicó al fútbol para buscar un destino ajeno al humilde barrio en el que se crió, donde llegó a involucrarse en las inferiores de Unión Española gracias al esfuerzo continuo.

En la actualidad, con 24 años, se convirtió en una de las piezas fundamentales en el equipo que lidera Jorge Almirón. Los hinchas del Cacique destacan su tenacidad en cada partido y sus últimas producciones lo llevaron a estar en consideración de Ricardo Gareca en la selección nacional. Sus días durante su adolescencia se basaban en los viajes en colectivos para no perder sus estudios en Renca, donde comía los almuerzos que su madre Jacqueline le preparaba. Su sueño de transformarse en jugador profesional comenzó en el club José Cardán, y se forjó en las duras canchas de tierra de uno de los barrios más ásperos de la capital chilena.

“Andaba haciendo cosas que no debía, es verdad. No pensaba tanto en el fútbol, pero a la larga yo sabía que ese camino no me iba a llevar a nada. Fui aprendiendo. Tuve la fortaleza de creer”, recordó el atacante al que apodan La Joya, sobre su infancia en el barrio Huamachuco. La contención familiar fue clave para que Palacios no cayera en caminos oscuros, y tanto sus padres como su hermana, quien ya era madre en ese entonces, jugaron un papel esencial en su desarrollo.

Desde muy joven, mostraba destellos de su talento en las Divisiones Inferiores, siendo comparado con estrellas como Lionel Messi y Kevin De Bruyne por su estilo de juego. Admirador de Juan Román Riquelme, el chileno fue uno de los objetivos del ídolo del Xeneize en los últimos mercados de pases. Aunque su llegada al fútbol argentino aún no se ha concretado, el presidente de Colo Colo afirmó hace tres semanas que un posible traspaso podría darse a fin de año. Y él mantiene la esperanza de cruzar la Cordillera para ponerse la Azul y Oro.

Carlos Palacios ya cuenta con experiencia internacional. En 2021 fue transferido al Inter de Porto Alegre a cambio de tres millones de dólares, pero su paso por el club brasileño no fue el esperado. Tras 35 partidos, con apenas tres asistencias, fue cedido al Vasco da Gama, donde formó parte del equipo que consiguió el Ascenso, aunque su tiempo en el Brasileirao se vio empañado por algunos controvertidos episodios fuera de las canchas. En noviembre de 2022, mientras estaba de vacaciones en Chile, fue detenido tras ser denunciado por violencia intrafamiliar, acusaciones que lo llevaron a un alejamiento anticipado del conjunto carioca.

A pesar de esos tropiezos, Palacios encontró en Colo Colo una oportunidad para renacer. Con la camiseta número 7, el delantero ha sido fundamental para su equipo en 2023, anotando nueve goles en 34 partidos y demostrando una versatilidad que lo convierte en un arma tanto por las bandas como en el ataque central. Ahora, sueña con brillar en la serie ante River Plate en la Copa Libertadores, un logro que premia su persistencia desde aquellos difíciles días en Renca. “Si me hubiese rendido a los 15, nada de esto sería posible”, reflexionó mientras se prepara para el desafío más grande de su carrera.

El Millonario jugará en un estadio colmado por hinchas locales, dado que las autoridades chilenas no aprobaron por razones de seguridad el ingreso de simpatizantes de La Banda. “Vamos a enfrentar a un rival durísimo, que tiene la misma ilusión que nosotros”, dijo Gallardo en la previa. Los Albos también tendrán a su máxima figura Arturo Vidal, aunque llega al compromiso después de estar un mes inactivo por una lesión. Es por ello que el ex DT de Boca le brindará la responsabilidad a Carlos Palacios.

El duelo de ambos técnicos, entre 2014 y 2022, tiene a Napoleón con cuatro triunfos sobre dos de Almirón, pero el estratega del elenco chileno eliminó al Millonario en las semifinales de la Copa Libertadores 2017 cuando estaba al frente de Lanús. River Plate y Colo Colo han jugado 29 partidos. Diecisiete los ganó la entidad argentina y seis fueron empates. En la competición internacional se vieron las caras en seis ocasiones, de las cuales cuatro veces ganó el combinado argentio y una el club chileno.