El aterrador accidente en la largada de la Fórmula 2: un auto quedó detenido y generó un choque múltiple

Tremendo accidente en la F2

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 2, quedó marcado por un impactante accidente en la salida que involucró a varios pilotos y dejó los monoplazas destrozados en la pista. La carrera, que se celebraba en el circuito urbano de Bakú, fue suspendida inmediatamente tras el incidente, lo que demostró una vez más la importancia de las medidas de seguridad en esta competición.

El joven piloto indio Kush Maini, del equipo Invicta Racing, tuvo serios problemas al no poder arrancar su coche desde la quinta posición. Mientras Maini permanecía inmóvil, el resto de los coches aceleraban a altas velocidades, lo que desencadenó una situación de gran riesgo. Aunque varios pilotos lograron esquivar el monoplaza parado, otros no tuvieron la misma suerte. Oliver Goethe, Rafael Villagómez y Pepe Martí, del equipo Campos Racing, no pudieron evitar el impacto.

El golpe más severo lo sufrió el catalán. El piloto de 19 años salió literalmente disparado por los aires, dejando su coche hecho añicos. Afortunadamente, Martí salió ileso del brutal impacto y abandonó su monoplaza por sus propios medios. Rafael Villagómez y Oliver Goethe también chocaron con gran fuerza contra el monoplaza de Maini, pero afortunadamente, todos los pilotos involucrados salieron sin lesiones graves.

“Me alegro de que nadie haya resultado herido y de que Oliver, Goethe y Pepe (Martí) estén bien. Es una verdadera lástima terminar el fin de semana de esa manera porque tuvimos un ritmo fuerte en los entrenamientos, la clasificación y el sprint”, expresó Maini en sus primeras declaraciones tras el incidente. Estas se compartieron a través de la cuenta oficial del equipo Invicta Racing, que también confirmó que Maini había pasado los controles médicos de rutina y fue autorizado a seguir, al igual que los otros pilotos involucrados.

Las imágenes del impresionante accidente no tardaron en inundar las redes sociales, donde se pudieron ver distintas tomas desde varios ángulos. Entre estos videos, destacó uno capturado desde la tribuna que muestra el momento exacto de la colisión. También circuló un clip del monoplaza de Maini, completamente destrozado, siendo retirado por una grúa, prácticamente partido por la mitad.

“Muchos lograron pasarle, pero algunos de los que salieron desde más atrás, al llegar con más velocidad y menos visión, no pudieron reaccionar y hasta tres coches impactaron con el Invicta”, explicó uno de los comentaristas durante la retransmisión en vivo.

El accidente obligó a los comisarios de la carrera a sacar la bandera roja de inmediato debido a la cantidad de trozos esparcidos por el asfalto y la necesidad urgente de retirar los monoplazas de la recta de meta. La carrera estuvo suspendida durante 35 minutos mientras el equipo de seguridad trabajaba para limpiar la pista y asegurar que todos los pilotos estuvieran a salvo. Posteriormente, la carrera se reanudó con una duración reducida de 13 vueltas.

Finalmente, Richard Verschoor se llevó la victoria, siendo esta la primera de la temporada para el equipo Trident. Gabriel Bortoleto finalizó en cuarto lugar, lo que le permitió liderar el campeonato de pilotos. Por otro lado, Isack Hadjar no logró puntuar durante el fin de semana en Bakú.

