El diálogo entre el jefe de Williams y Colapinto luego de que sumara sus primeros puntos en Fórmula 1: “Mereces el asiento”

La felicitación y elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto luego de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1

Todo es alegría en Williams porque Franco Colapinto pudo sumar sus primeros puntos en su segunda carrera en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Luego de finalizar octavo con el FW 46, el argentino de 21 años habló por radio con el jefe del equipo, James Vowles, quien destacó su labor y no escatimó elogios hacia el bonaerense de Pilar.

En la vuelta de honor, Franco le agradeció a su equipo por el trabajo que se hizo el viernes en los boxes luego de la primera práctica en la que golpeó contra el muro. Manifestó su alegría y se sumó Vowles al diálogo por radio. “Vamos, vamos, bien hecho. Estoy muy feliz por ti. Un buen fin de semana”, le dijo el ingeniero inglés.

“Estuviste perfecto de inicio a final”, agregó Vowles, quien en particular destacó la administración de las gomas. “Manejaste muy bien los neumáticos en una situación difícil”, subrayó el máximo responsable del team de Grove, que fue clave para que Franco sea titular en las últimas nueve fechas.

Saludos en el equipo Williams a Colapinto y el abrazo con su madre

Por eso en cada buena performance de Colapinto se pone tan feliz y deja en claro su labor. El haber sumado 4 puntos en uno de los circuitos más desafiantes de la temporada y donde el argentino nunca había corrido, es algo que Vowles no pasó por alto: “Ahora te convertiste en un piloto de Williams de Gran Premio”.

Colapinto es una apuesta Vowles, quien le debió rendir cuentas a los inversores de la escudería británica, el grupo inversor Dorilton, respecto de por qué el argentino era el merecedor de la butaca que fue de Logan Sargeant hasta la fecha 15 en Países Bajos, donde el estadounidense destrozó el auto en la tercera práctica libre.

“Sumaste puntos y eso no te lo va a sacar nadie”, afirmó, y en una muestra de confianza sentenció: “Mereces el asiento. Gran trabajo”. Cabe recordar que Colapinto no será piloto titular en 2025, ya que la dupla estará conformada por Alex Albon, su actual compañero, y Carlos Sainz, quien dejará Ferrari a finales de temporada.

Felicitación de Williams a Colapinto

Colapinto se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en la Máxima luego de 42 años. El corredor de Williams aprovechó cuando tuvo las gomas frescas para hacer sus primeros sobrepasos y sumó otro en el final pese a sufrir la degradación del caucho. Además, usufructuó el choque entre Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) para avanzar hasta el octavo puesto.

En carrera, Franco efectuó tres espectaculares superaciones a Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), y Nico Hülkenberg (Haas).

Colapinto fue felicitado también por el equipo en sus redes sociales. “Logró sus primeros puntos en su segunda carrera. Damas y caballeros, Franco Colapinto”, postearon desde el team inglés con una foto del argentino sonriendo. Su compañero Albon también cosechó unidades pues terminó séptimo.

Una vez que llegó al box de Williams, Franco fue felicitado por todo el equipo y el testimonio quedó registrado en un video publicado por la escuadra inglesa, en el que también aparece el abrazo de la madre de Colapinto, Andrea Trofimczuk.

“Se notó que no supe administrar los neumáticos. Fui tranquilo, tratando de no gastarlas de más. Cuando comencé a apretar (ir más rápido) tuve mucho graining (degradación de las gomas) en los neumáticos delanteros y comencé a ir de trompa (el auto se mueve en la parte delantera). Me costaba mucho acelerar”, contó Franco pudo sumar sus primeras cuatro unidades.

Aunque Franco aclaró que “seguí apretando y las gomas se limpiaron un poco más y dije ‘vamos a ver cuánto puedo mantenerlo’, porque era bueno para Alex también que no llegue Lewis (Hamilton, estaba detrás de Colapinto)”, añadió.

Confesó que “estoy muy feliz por este octavo puesto. Es un sueño hecho realidad. Este fin de semana fue increíble. Estoy muy contento por el equipo, porque en mi segunda carrera pudimos terminar con los dos coches juntos en los puntos, es algo que no esperábamos, pero es muy positivo”.

“Alex (Albon) tuvo una estrategia más rápida, porque fue con las gomas duras hasta muy tarde (demoró su detención en boxes), y yo con las gomas medias se gastaron mucho por la alta temperatura. Quizá era mejor ponerlas al final, pero también era arriesgado por si había un auto de seguridad”, explicó el bonaerense. “Él (Albon) sufrió menos con las gomas medias porque agarró la pista más fría y menos peso en el auto, porque tuvo menos nafta”, destacó.

Por último volvió a agradecerle a Williams y también dejó en claro por qué puede estar a la altura de las circunstancias: “Ante la confianza que depositó el equipo en mí, puedo demostrar que puedo andar tan rápido como Alex, que podemos andar muy parejos y es algo que ilusiona mucho de cara al futuro”, agregó.

Franco Colapinto no tendrá descanso, ya que el próximo fin de semana afrontará otro duro compromiso en el Gran Premio de Singapur. Será un nuevo circuito callejero como el de Marina Bay y en su estreno en una carrera nocturna. El calor y la humedad harán estragos en el escenario asiático y representarán un desafío para el argentino y el resto de los corredores.

El festejo de todo el equipo Williams por sumar puntos con sus dos pilotos (Prensa Williams)