Los tres espectaculares sobrepasos de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

El sobrepaso de Franco Colapinto a Daniel Ricciardo

Franco Colapinto cumplió con una gran labor en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en la Máxima luego de 42 años. El corredor de Williams aprovechó cuando tuvo las gomas frescas para hacer sus primeros sobrepasos y sumó otro en el final pese a sufrir la degradación del caucho. Además, aprovechó el choque entre Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio “Checo” Pérez (Red Bull).

El bonaerense de 21 años largó octavo con gomas medias y, luego de su temprana y única parada por los boxes, en la que le pusieron el compuesto duro de neumáticos, pudo adelantar a Daniel Ricciardo (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine), al que ya había “atendido” en Monza.

* Superación a Gasly

Con el correr de las vueltas el de Pilar sintió la degradación en las gomas y, si bien fue superado por su compañero de equipo, Alex Albon y Nico Hülkenberg (Haas), con poca adherencia en la pista en la vuelta 49 llegó a quedar a menos de un segundo del germano para dar cuenta de su rival y quedar por mérito propio décimo y en la zona de puntos. El argentino cosechó sus primeras 4 unidades en la F1.

Las tres superaciones fueron en la recta principal de 2,2 kilómetros y a puro DRS (Drag Reduction System), el sistema que permite el movimiento del alerón trasero, una mejor entrada de aire y por ende más velocidad que el coche que viene adelante. Esta variante técnica sólo se puede usar desde la segunda vuelta de carrera, cuando hay menos de un segundo de diferencia entre los competidores y en determinados lugares del circuito, que suelen ser las rectas más largas.

El sobrepaso de Franco Colapinto a Nico Hulkenberg

Luego de dejar atrás al teutón, Franco se ubicó décimo y se valió del mencionado incidente entre Sainz y Pérez para ganar otras dos posiciones. Culminó octavo e igualó la mejor posición de un argentino en 26 años, desde Esteban Tuero en el Gran Premio de San Marino de 1998, pero en aquella época sumaban puntos los seis primeros, por lo que el porteño, pese a descollar con un humilde Minardi, no pudo cosechar unidades en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola.

“Se notó que no supe administrar los neumáticos. Nunca de meter las gomas duras en temperatura. Fui tranquilo, tratando de no gastarlas de más. Cuando comencé a apretar (ir más rápido) tuve mucho graining (degradación de las gomas) en los neumáticos delanteros y comencé a ir de trompa (el auto se mueve en la parte delantera). Me costaba mucho acelerar”, contó Franco pudo sumar sus primeras cuatro unidades.

Aunque Franco aclara que “seguí apretando y las gomas se limpiaron un poco más y dije ‘vamos a ver cuánto puedo mantenerlo’, porque era bueno para Alex también que no llegue Lewis (Hamilton, estaba detrás de Colapinto)”, añadió.

Confesó que “estoy muy feliz por este octavo puesto. Es un sueño hecho realidad. Este fin de semana fue increíble. Estoy muy contento por el equipo porque en mi segunda carrea pudimos terminar con los dos coche juntos en los puntos es algo que no esperábamos, pero es muy positivo”.

“Alex (Albon) tuvo una estrategia más rápida, porque fue con las gomas duras hasta muy tarde (demoró su detención en boxes), y yo con las gomas medias se gastaron mucho por la alta temperatura. Quizá era mejor ponerlas al final, pero también era arriesgado por su había un auto de seguridad al principal”, explicó el bonaerense. “Él (Albon) sufrió menos con las gomas medias porque agarró la pista más fría y menos peso en el auto porque tuvo menos nafta”, destacó.

Por último volvió a agradecerle a Williams y también dejó en claro por qué puede estar a la altura de las circunstancias: “La confianza que depositó el equipo en mí les puedo demostrar que puedo andar tan rápido como Alex, que podemos andar muy parejos y es algo que ilusiona mucho al equipo de cara al futuro”, agregó.

Franco Colapinto no tendrá descanso, ya que el próximo fin de semana afrontará otro duro compromiso en el Gran Premio de Singapur. Será un nuevo circuito callejero como el de Marina Bay y en su estreno en una carrera nocturna. El calor y la humedad harán estragos en el escenario asiático y representarán un desafío para el argentino y el resto de los corredores.