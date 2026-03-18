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Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros

Las estaciones de servicio enfrentan dificultades para mantener las reservas debido al aumento de compradores foráneos, mientras el gobierno evalúa imponer restricciones y recargos con el fin de garantizar el acceso para los residentes

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El turismo de combustible en
El turismo de combustible en la frontera entre Eslovaquia y Polonia genera escasez de diésel en estaciones eslovacas (Imagen ilustrativa Infobae)

El reciente auge del turismo de combustible en la frontera entre Eslovaquia y Polonia ha puesto en jaque el abastecimiento local de diésel. La diferencia de precios ha incentivado a numerosos conductores polacos a cruzar la frontera para llenar sus tanques, lo que ha derivado en una situación crítica para las estaciones de servicio eslovacas. Frente a este fenómeno, el gobierno ha comenzado a considerar regulaciones específicas que impactarían directamente en los extranjeros, en un intento por proteger la disponibilidad para los residentes y estabilizar el mercado interno.

Autoridades oficiales evalúan nuevas medidas para hacer frente a la problemática provocada por la diferencia de precios. El primer ministro, Robert Fico, anunció que el país estudia regular el precio del diésel en estaciones de servicio para los conductores extranjeros, o bien limitar la cantidad que pueden repostar. Esta estrategia busca proteger el suministro interno y evitar que la demanda externa agote las reservas de combustible en las estaciones de servicio del norte del país, indican The Independent y Reuters.

Habitualmente, los automovilistas extranjeros cruzan la frontera para abastecerse, lo que ha puesto en riesgo la disponibilidad local. En algunos distritos lindantes, la situación llevó a que “las estaciones de servicio literalmente se quedaran sin combustible”, según declaró Fico Reuters. La propuesta gubernamental pretende mantener la competitividad respecto a los países vecinos, pero sin sacrificar el acceso de los ciudadanos eslovacos al combustible.

Cuál es el impacto del turismo de combustible

El gobierno de Eslovaquia estudia
El gobierno de Eslovaquia estudia regular el precio del diésel para extranjeros ante el incremento de la demanda fronteriza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incremento de extranjeros en las gasolineras ha generado consecuencias directas en la operatividad en el norte del país europeo. Así como mencionó el jefe de estado, algunas zonas fronterizas se han quedado sin nafta, diésel y reservas. Este fenómeno ha sido advertido por representantes de la refinería Slovnaft, filial local de la petrolera húngara MOL Group.

Los directivos de la empresa informaron al Ejecutivo que el aumento de la demanda, impulsado principalmente por ciudadanos polacos, estaba desestabilizando el mercado en las zonas limítrofes. La presión sobre la infraestructura de distribución y el temor a un desabastecimiento recurrente motivaron la intervención de la refinería en el debate sobre la necesidad de regular el repostaje para extranjeros, informó Reuters.

En busca de una solución, las autoridades eslovacas han dialogado con Slovnaft para evaluar posibles mecanismos de control, como la limitación de volúmenes o el establecimiento de precios diferenciados según la nacionalidad del conductor. La empresa, clave en el suministro de combustibles en Eslovaquia, juega un papel fundamental en la implementación de cualquier medida futura. Mientras tanto, la preocupación por la escasez y la volatilidad en la oferta sigue siendo un tema prioritario en la agenda del gobierno.

Las estaciones de servicio del
Las estaciones de servicio del norte de Eslovaquia reportan falta de combustible por la afluencia de conductores polacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la crisis también se extiende a Europa a raíz del conflicto armado en Irán, lo que ha generado inquietud entre los gobiernos por posibles aumentos abruptos en los costos del diésel y la nafta.

De este modo, Hungría optó por imponer un límite a los precios del combustible, una política destinada a proteger a los compradores locales y contener la inflación derivada de las tensiones internacionales.

Por su parte, la principal refinería de Polonia, Orlen SA, aplicó una reducción de sus márgenes de beneficio para suavizar el efecto de las subidas globales y preservar la accesibilidad para su población. Estas medidas muestran cómo las naciones buscan equilibrar la presión de los mercados internacionales con las necesidades domésticas.

La medida aún no ha sido implementada de forma oficial. Hasta ahora, Eslovaquia ha optado por confiar en la autorregulación de los vendedores y no ha intervenido directamente en los precios o el volumen de venta. Sin embargo, la presión generada por el flujo de compradores extranjeros ha forzado al Ejecutivo a considerar un cambio de política, explicó The Independent.

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