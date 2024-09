Todo lo que hay que saber sobre el Mundial de Futsal que tendrá a la selección argentina como candidata al título

Argentina arrancará el Mundial de futsal este domingo

El fútbol argentino volverá a tener el foco de atención nuevamente puesto sobre una selección a partir de este fin de semana. El representativo nacional de futsal iniciará su camino en el Mundial que se disputará en Uzbekistán tras haber sido campeón en 2016 y subcampeón en la última edición del 2021.

Los dirigidos por Matías Lucuix integrarán el Grupo C y tendrán su estreno este domingo 15 de septiembre (desde las 12 de Argentina) frente a Ucrania en el Humo Arena de la ciudad de Tashkent donde disputará todos los partidos de la etapa inicial. La Albiceleste avanzará en la zona con el duelo contra Afganistán (miércoles 18 de septiembre) y cerrará ante Angola (sábado 21). Los dos primeros de cada grupo pasarán a octavos de final y los cuatro mejores terceros también se unirán a esa fase de playoffs.

Argentina será uno de los cuatro representantes de Conmebol en el torneo –junto con Brasil, Venezuela y Paraguay– luego de haber perdido el partido por el título de la Copa América de este año ante los brasileños. En cuanto a los rivales, hay que detallar que los ucranianos fueron cuartos en la Eurocopa que celebró en 2022, los afganos arribaron por primera vez a un Mundial tras vencer en el playoffs asiático a Kirguistán y los africanos vienen de ser este año subcampeones del certamen de selecciones continental tras caer en la final contra Marruecos.

La Albiceleste, al fin y al cabo, es uno de los equipos que tiene el mote de favorito de pelear por la corona tras lo hecho en la versión 2021 celebrada en Lituania, donde cayó en un partido electrizante 2-1 ante Portugal en la final. Previamente, en el Mundial 2016 que organizó Colombia, Argentina gritó campeón por primera vez en su historia en esta disciplina luego de imponerse 5-4 a Rusia en el choque por el título.

Hay que tener presente que en la última Copa del Mundo el elenco de Lucuix dio uno de los golpes al eliminar en semifinales a Brasil, máximo ganador en la historia de este certamen. La selección argentina había caído a nivel mundiales en 1989, 1992, 2000, 2004 (se enfrentaron dos veces) y 2012. Antes de este apasionante duelo por el boleto a las finales, habían tenido dos choques vibrantes en rondas definitorias: Brasil le ganó el tercer puesto (7-4) en China Taipei 2004 y lo eliminó en cuartos de final (3-2) de Tailandia 2012.

El detalle a tener en cuenta para entender la jerarquía de Brasil en esta disciplina radica en que sólo una vez quedó afuera de los cuatro mejores del mundo en futsal: perdió por penales ante Irán en los octavos de final del 2016 tras igualar 4-4. Fuera de eso, fue campeón en 1989, 1992, 1996, 2008 y 2012, además de subcampeón en el 2000 y el tercer lugar del 2004 –que logró ante Argentina– y 2021.

Antes de esta cita, Argentina venció en un amistoso a Francia (5-3) y cayó contra Kazajistán 3-2: “Es un poco lo que buscábamos: rodaje, juego, funcionamiento. Más allá de los resultados que no modifican, no cambian, quizás sí un poco el estado de ánimo, pero tenemos que estar atentos esos defectos y virtudes. Nos tienen que hacer crecer como equipo y no tengo dudas de que esta Selección va a llegar de la mejor manera al Mundial”, dijo el DT.

También habló con el portal de la FIFA una de las figuras del plantel, Ángel Claudino: “Es un orgullo y una satisfacción poder representar a mi país en otra Copa del Mundo. Fueron dos meses de trabajo bastante duros hasta llegar acá, que te exigen desde lo físico y lo mental, aunque también hubo muchos momentos de diversión, el grupo que tenemos es increíble, nos divertimos, nos reímos, pero a la hora de trabajar lo hacemos con mucha seriedad”.

Más allá del esperado debut de la Albiceleste, el torneo tendrá su inicio con cuatro duelos: Croacia-Tailandia, Brasil-Cuba, Paraguay-Costa Rica y Uzbekistán-Países Bajos.

DÍAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE FUTSAL

• Domingo 15 de septiembre vs. Ucrania desde las 12.00 (Humo Arena de Tashkent)

• Miércoles 18 de septiembre vs. Afganistán desde las 12.00 (Humo Arena de Tashkent)

• Sábado 21 de septiembre vs. Angola desde las 12.00 (Humo Arena de Tashkent)

* Horario de Argentina

EL PLANTEL DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL DE FUTSAL

Arqueros: Nicolás Sarmiento (Anderlecht, Bélgica) y Nicolás Kravetzky (Barracas Central).

Cierres: Pablo Taborda (Ecocity Genzano, Italia), Agustín Plaza (Peñíscola, Italia) y Sebastián Corso (Industrias Santa Coloma, España).

Alas: Luciano Gauna (Peñíscola, Italia), Lucas Bolo Alemany (Napoli, Italia), Constantino Vaporaki (RFS, Letonia), Ángel Claudino (Riga, Letonia), Lucas Trípodi (Ribera Navarra, España) y Kevin Arrieta (Alzira, España).

Pívots: Cristian Borruto (Napoli, Italia), Alan Brandi (Jaén Paraíso Interior, España) y Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior, España).

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL DE FUTSAL

A: Uzbekistán, Países Bajos, Paraguay y Costa Rica

B: Brasil, Cuba, Croacia y Tailandia

C: Argentina, Ucrania, Afganistán y Angola

D: España, Kazajistán, Nueva Zelanda y Libia

E: Portugal, Panamá, Marruecos y Tayikistán

F: Irán, Venezuela, Guatemala y Francia