La inquietante confesión de un ex campeón mundial sobre las secuelas que le provocó el boxeo: “No quiero que empeoren”

Chris Eubank Jr. volverá a pelear en octubre próximo después de 13 meses sin actividad oficial (Reuters/Andrew Couldridge)

Chris Eubank Jr. ha tenido que cargar con el peso de su apellido a lo largo de su carrera en el boxeo. Su padre, que lleva su mismo nombre, fue una leyenda en el Reino Unido hasta el punto de ser considerado uno de los mejores británicos en el pugilismo e incluso se alzó con los campeonatos mundiales medio y súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Con esa mochila a sus espaldas, su hijo lo llegó a emular como campeón mundial interino de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y, a sus 34 años, brindó una entrevista en la que dejó una inquietante confesión antes de enfrentarse en octubre próximo al polaco, Kamil Szeremeta, en Arabia Saudita.

El dueño de un récord de 37 victorias (24KO) y 4 derrotas (1KO) dialogó en una nota exclusiva con la periodista, Charlotte Daly, en el diario europeo, Daily Mail, sobre las secuelas provocadas en su físico por la práctica constante de este deporte y se mostró conocedor de estos problemas: “Definitivamente lo noto. Olvido más cosas que hace un par de años”. A continuación, Eubank Jr. acudió a ejemplos cotidianos para explicarlo: “Olvido nombres o números de teléfono o cosas que no debería olvidar y eso viene de recibir golpes en la cabeza. Es algo de lo que soy muy consciente. Literalmente puedo sentirlo”.

En este sentido, el boxeador nacido en el condado inglés de Sussex manifestó cómo hace para aminorar el efecto acumulado de los golpes en su cabeza: “No quiero que empeore, así que hago lo que puedo para limitar el daño. Solo hago peleas de cuerpo fuera del campamento de pelea porque te ponen en forma y te devuelven esa mentalidad de luchador pero no recibes golpes en la cabeza”. “Mucha gente piensa que los problemas con tu cerebro provienen de las peleas pero no es así. Es el sparring. Es con el sparring diario donde te golpean continuamente. Eso es lo que se acumula y te afecta mentalmente a lo largo de los años”, contó.

La tecnología juega un papel importante en la preparación para subirse al cuadrilátero: “Tengo aplicaciones en mi teléfono para el cerebro. Juego pequeños juegos para estimular mi mente, también hay pequeños juegos de memoria y cosas así para mantener mi mente activa. Ese tipo de cosas son muy buenas para ti. Tu cerebro es como un músculo, si lo entrenas y lo usas, mejora”.

Chris Eubank Jr. durante su última pelea con Liam Smith (Reuters/Andrew Couldridge)

Además, Chris Eubank Jr. tampoco se puede separar de los golpes que otorga la vida porque hace tres años perdió a su hermano, Sebastian Eubank, quien murió tras sufrir un ataque cardíaco mientras observaba el atardecer en una playa de Dubai.

El 12 de octubre, la estrella del boxeo volverá a subirse al ring después de 13 meses sin actividad (le ganó en septiembre de 2023 a su compatriota, Liam Smith, por nocaut técnico). Ese mismo parate lo hizo rechazar un ofrecimiento para enfrentarse al campeón mundial de los supermedianos, Saúl Álvarez: “Tuve una oferta de Canelo, pero no estoy peleando con Canelo por un día de pago. Quiero vencer a ese tipo. Sé que puedo vencerlo, pero no quieres entrar en el ring con un tipo así después de 12 meses fuera. Dicho eso, esos nombres grandes no van a ningún lado. Estos son mis últimos años. No puedo permitirme deslices. No puedo permitirme malas actuaciones. No me importa lo que sea el dinero. Quiero ganar. Eso es más importante que un día de pago para mí. Y estoy en una posición bendecida en la que no necesito montones de dinero”.

Eubank Jr. se refirió al combate que se le viene contra Kamil Szeremeta en el Kingdom Arena de Riad: “Vamos a descubrir en un mes si todavía soy capaz pero no veo ningún cambio. No me siento diferente. Todavía soy fuerte, todavía estoy en forma, todavía tengo hambre, todavía tengo ese fuego en el vientre cada día que me levanto para ir al gimnasio, y eso es algo que los luchadores pierden cuando envejecen. A veces simplemente se hartan de entrenar, se aburren o pierden el amor por el deporte. Yo estoy disfrutando aún más del deporte porque ahora tengo la libertad de hacer las cosas que quiero hacer, de elegir el equipo que quiero, los lugares donde puedo entrenar, la comida, los compañeros de sparring, el equipo, todo lo puedo controlar ahora, así que lo hace más disfrutable.

En consonancia, señaló: “Mientras sea físicamente capaz de ser parte del deporte, lo haré porque simplemente lo amo. Amo la competencia. Amo el subidón de adrenalina. Amo el respeto que obtienes de tus compañeros, del público por ser un luchador. Quiero eso también”.

Chris Eubank Jr cumplirá 35 años el 18 de septiembre próximo (Reuters/Andrew Couldridge)

Para esa cita en suelo saudí no tendrá a un familiar muy especial: su padre, con quien permanecen distanciados: “Mi papá y yo estamos en un lugar raro y algo extraño en nuestras vidas en este momento. Es muy difícil pasar toda una carrera estando con tu viejo y luego no tenerlo cerca más en términos del lado del boxeo. Simplemente sentí que eso era lo que necesitaba”.

“Le dije que no necesito consejos. No necesito un entrenador. No necesito un mentor. Solo necesito un padre. Pero, él no puede hacer eso. Todavía está tratando de entender esa dinámica, así que tengo que dejarlo ir, dejar que haga lo suyo”, se sinceró. Y reveló: “Creo que esta situación probablemente continuará por un tiempo. Creo que me tomará retirarme para que podamos volver a ser solo padre e hijo, porque en este momento él no puede separar los negocios y el boxeo de simplemente ser mi padre”.