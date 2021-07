Conmoción por la muerte de un boxeador de 29 años e hijo del ex campeón mundial Chris Eubank

Sebastian Eubank junto a su padre, Chris Eubank, durante un pesaje previo a un combate en 2019 (Getty Images)

La muerte de Sebastián Eubank, boxeador e hijo de la leyenda del pugilismo Chris Eubank, ha impactado a Gran Bretaña. A pocos días de cumplir 30 años, el inglés sufrió un infarto y perdió la vida cuando se encontraba disfrutando de las olas en Dubai la tarde del miércoles de la semana pasada justo antes de que anocheciera. Como no había testigos en la zona, su cuerpo fue hallado al día siguiente.

“La policía de Dubai y el forense han confirmado que después de una autopsia completa, Sebastian Eubank murió trágicamente de un ataque cardíaco masivo mientras estaba en el mar y probablemente no podría haber sido salvado incluso si estuviera fuera del agua”, comentó su pareja, Salma Abdelati, y madre de su hijo de apenas meses. Es que en un principio se creía que se había ahogado, algo que llamó la atención de los familiares de la víctima ya que él era un nadador experto. Finalmente, los especialistas detectaron un fallo masivo.

“Había evidencia de una condición cardíaca preexistente que todos desconocíamos. Aunque todavía es muy doloroso, es reconfortante que Sebastian muriera después de tener una de sus comidas favoritas con uno de sus amigos más cercanos mientras hacía lo que más le gustaba en su lugar favorito en Dubai, donde solía ir a nadar”, escribió la mujer en un conmovedor posteo en redes sociales.

Anthony, su amigo y con quien compartió la última cena, se manifestó shokeado por la noticia en diálogo con el sitio The Sun: “Lo último de lo que hablé con él fue de lo positivo que se sentía, lo emocionado que estaba de tener un hijo y cómo le encantaba bañarlo. Estaba tan feliz de vivir en Dubai y de concentrarse en su nuevo capítulo como padre y esposo. Cenamos solo una hora antes de que desapareciera y le dije que no se preocupara porque no nos veamos tanto, le dije que se concentrara en su familia ya que teníamos toda la vida para pasar juntos”.

Por su parte, Salma Abdelati se mostró aliviada de saber de que el padre de su hijo había gozado de la vida al máximo: “Estaba de pie en el agua cerca de la costa viendo la puesta de sol en Cove Beach en Dubai. Estoy agradecida de que haya podido pasar unas cortas y felices semanas con su hijo antes de su muerte. Me gustaría expresar mi profunda gratitud al forense de Dubai por realizar una investigación rápida y exhaustiva ya la policía de Dubai y en particular al Departamento de Apoyo a las Víctimas por su ayuda y apoyo en este momento difícil”, concluyó su publicación.

Sebastián, oriundo de Brighton, se había mudado a Dubai hacía siete años. Tenía varias peleas como boxeador y el año pasado había tenido un combate en artes marciales mixtas (MMA), aunque su carrera no alcanzó el éxito de la de su padre, Chris Eubank, quien se destacó durante la década del ’90 y fue campeón mundial medio y súper mediano de la OMB. Incluso es considerado como uno de los mejores púgiles británicos de la historia.

