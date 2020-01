Si bien no dio detalles de todo lo que se llevaron, sí mostró que gran parte fue ropa deportiva y calzado, incluso se sorprendió porque su iPad y su celular, entre otras cosas, no fueron los objetos elegidos por los ladrones. La frustración de Chris Eubank Jr. se evidenció en las historias de Instagram que compartió apenas llegó a su hogar y concluyó que las dos personas que ingresaron son seguidores suyos en las redes porque sabían que en ese horario no iba a estar en su casa.