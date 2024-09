Pep Guardiola recreó una icónica tapa de Oasis en un producción de fotos del Manchester City por su nueva camiseta

Noel Gallagher habló sobre la creación de la camiseta del manchester City

El Manchester City ha lanzado una conmovedora e innovadora cuarta camiseta en celebración del 30 aniversario del álbum debut de Oasis, Definitely Maybe. La prenda, diseñada en colaboración con Noel Gallagher y Puma, busca unir dos iconos mancunianos: el legendario club de fútbol y la influyente banda de rock.

Esta camiseta, con el conjunto de prendas (chaqueta y pantalones deportivos, una camisa y un bomber, bomber, entre otros) fue bautizada como Definitely City y presenta un diseño que evoca la esencia visual del álbum estrenado en 1994. La elección de colores y formas ha sido cuidadosamente seleccionada para reflejar tanto la energía del disco como el espíritu del club.

Para potenciar esta sinergia creativa, el Manchester City ha involucrado a Pep Guardiola, junto con algunos jugadores del club como Ederson, Marko Kovacic, Kyle Walker y Jess Park, en la recreación de la icónica tapa de Definitely Maybe. En el set también se unió el propio Noel Gallagher.

En la misma tapa que recrearon los ciudadanos también se pudo ver un cálido detalle con el histórico goleador argentino Sergio Agüero, al poner, cerca del hogar, un cuadro del festejo del histórico tanto que convirtió el 13 de mayo del 2012 a los 93 minutos para lo que fue el agónico 3-2 sobre el Queens Park Rangers con el que le dio la primera Premier league.

La prenda incluye detalles en forma de ondas supersonicas de color azul marino, un color base claro con paneles laterales y mangas en azul llamativo, y sutiles detalles en rosa amapola en los puños y paneles de la camiseta. Además, la especial prenda está confeccionada con material 100% reciclado, lo que además resalta un compromiso con la sostenibilidad.

Noel Gallagher, icono de la música británica y fanático de toda la vida del Manchester City, ha sido una pieza clave en esta colaboración y expresó con entusiasmo: “Amo al Manchester City más que a nada. Ame al City antes de meterme de lleno en el mundo musical, ame al City antes de saber lo que era la música”.

“Definitely Maybe es aquello que nos situó en el mapa. Es un gran disco, working class, muy mancuniano. Cuando Puma se nos acercó en uno de los partidos para diseñar un uniforme, nos tomó alrededor de cinco segundos aceptar. Es la misma paleta de colores que la portada de Definitely Maybe; es única, pero definitivamente llamativa, y creo que se ve genial. Cuando ves a las personas representando a tu club, es importante que se vean bien.”

Según reveló la web oficial de la institución, está previsto que el Manchester City vista esta nueva equipación por primera vez el 18 de septiembre, en un partido de la Champions League contra el Inter de Milán, evento que sin duda atraerá la atención tanto de los aficionados al fútbol como de los seguidores de la mítica banda británica.

Este lanzamiento se lleva a cabo en un momento particularmente emocionante para los seguidores de Oasis, ya que se ha anunciado que los hermanos Gallagher, tras años de distanciamiento, volverán a los escenarios en una gira que se llevará a cabo entre julio y agosto de 2025. Cabe recordar que uno de los momentos culminantes de la carrera de los Gallagher fueron los dos conciertos que dieron en Maine Road, el ahora difunto estadio del City, para 80 mil personas cada uno.

Con esta alianza entre la música y el fútbol, el Manchester City y Oasis consolidaron su legado en la cultura mancuniana, brindando una conmemoración que trasciende generaciones y sigue resonando en el corazón de su público.

Algunas figuras protagonizaron la portada

Ederson con la nueva camiseta del Manchester City

Guardiola y Gallagher disfrutaron de la grabación

Marco Kovacic también estuvo presente en el set

El conjunto de prendas también incluye una camisa

Guardiola posó con otro grupo de prendas del conjunto