América Latina

Allanan una vivienda del expresidente Luis Arce en el marco de la investigación judicial contra su hijo

El procedimiento fue realizado por agentes de la Fiscalía y la fuerza policial contra el crimen. En el operativo se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y dinero equivalente a 14 mil dólares

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Fiscalía registra vivienda del expresidente boliviano Luis Arce por caso de supuesta corrupción
AME9080. LA PAZ (BOLIVIA), 30/03/2026.- Integrantes de la Policía de Bolivia sostienen material incautado durante un allanamiento este lunes, en La Paz (Bolivia). La Fiscalía de Bolivia allanó la vivienda del expresidente Luis Arce, dentro de un proceso judicial de legitimación de ganancias ilícitas abierto en la región oriental de Santa Cruz contra el exmandatario, que está en prisión preventiva por otro caso junto, al que también vinculan a sus tres hijos. EFE/ Gabriel Márquez

Agentes de la Fiscalía y la Policía boliviana allanaron este lunes en La Paz un departamento del expresidente Luis Arce (2020-2025) en el marco de una investigación contra su hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, por los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias y tráfico de influencias.

El operativo se realizó en horas de la mañana en un edificio del céntrico barrio de Miraflores, con la participación de fiscales de Santa Cruz de la Sierra y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El fiscal Néstor Torres Tapia informó en rueda de prensa que durante la intervención se recolectó dinero, documentación sobre propiedades y movimientos financieros, además de dispositivos electrónicos como computadoras portátiles y memorias digitales.

“Se encontró documentación que va a ser procesada, el dinero no es una gran cantidad, más de 100 mil bolivianos (14 mil dólares)”, precisó Torres ante los periodistas locales. La autoridad agregó que se precintó el departamento ubicado en el piso diez, una baulera y los garajes correspondientes.

Fiscalía registra vivienda del expresidente boliviano Luis Arce por caso de supuesta corrupción
AME9080. LA PAZ (BOLIVIA), 30/03/2026.- Integrantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) sostienen material incautado durante un allanamiento este lunes, en La Paz (Bolivia). La Fiscalía de Bolivia allanó la vivienda del expresidente Luis Arce, dentro de un proceso judicial de legitimación de ganancias ilícitas abierto en la región oriental de Santa Cruz contra el exmandatario, que está en prisión preventiva por otro caso junto, al que también vinculan a sus tres hijos. EFE/ Gabriel Márquez

Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del exmandatario, se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, tras ser capturado por la Policía el pasado 18 de marzo. La Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en el caso que lo investiga por supuestas negociaciones irregulares vinculadas con recursos estratégicos del Estado, particularmente en hidrocarburos y litio, durante la presidencia de su padre.

Cuando fue detenido, Arce Mosqueira fue señalado por el Gobierno de Rodrigo Paz de hacerse pasar ilegalmente como funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En su defensa, al ingresar a su audiencia cautelar, el acusado calificó el caso como una medida “política” contra su familia. “Al final se hace justicia”, afirmó consultado por los periodistas.

Según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, las supuestas ganancias ilícitas que se obtenían mediante contrataciones irregulares en YPFB se legitimaban a través de negocios familiares en el sector agroindustrial, por lo que los otros hijos del expresidente, Rafael y Camila, cuyo paradero se desconoce, también están siendo investigados por la Justicia.

AME6074. SANTA CRUZ (BOLIVIA), 20/03/2026.- Marcelo Arce Mosqueira (c), hijo mayor del expresidente de Bolivia Luis Arce, es trasladado por agentes de la Policía al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para una audiencia cautelar este viernes, en Santa Cruz (Bolivia). Un juzgado de Bolivia dispuso la detención preventiva por 140 días de Marcelo Arce dentro de una investigación por el supuesto delito de "legitimación de ganancias ilícitas" que alcanza también al exmandatario y a sus otros dos hijos. EFE/ STR/ MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE
AME6074. SANTA CRUZ (BOLIVIA), 20/03/2026.- Marcelo Arce Mosqueira (c), hijo mayor del expresidente de Bolivia Luis Arce, es trasladado por agentes de la Policía al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para una audiencia cautelar este viernes, en Santa Cruz (Bolivia). Un juzgado de Bolivia dispuso la detención preventiva por 140 días de Marcelo Arce dentro de una investigación por el supuesto delito de "legitimación de ganancias ilícitas" que alcanza también al exmandatario y a sus otros dos hijos. EFE/ STR/ MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

Un reportaje periodístico de Connectas, reveló que los dos hijos menores obtuvieron también créditos millonarios para la adquisición de un predio agrícola y su desarrollo como campo de cultivo de maíz y soya. Adicionalmente, la investigación señala que habrían sido beneficiados con flexibilidades normativas y la construcción de un puente cerca del predio.

Mientras se desarrolla la investigación sobre estos casos, el exmandatario guarda detención preventiva desde el 12 de diciembre por una denuncia de abandono a una mujer embarazada, luego de que una alta exfuncionaria de su gobierno lo acusara de no reconocer la paternidad de su hijo. En paralelo, enfrenta cargos por el supuesto manejo irregular de recursos públicos en un proyecto de financiamiento para desarrollo campesino cuando era ministro de Economía en la gestión de Evo Morales (2006-2019).

Cuando Arce era presidente, evitó referirse a la situación judicial de sus hijos y fue solo tras el arresto temporal de su hijo mayor por un caso de violencia familiar que escribió en su cuenta de X: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.

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