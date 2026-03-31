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Una avalancha humana en un templo de India dejó ocho muertos y varios heridos

Las autoridades confirmaron que la falta de aviso previo sobre la asistencia y el colapso de las barreras contribuyeron al incidente ocurrido durante una festividad religiosa con gran presencia de devotas

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La mayoría de las víctimas del accidente en Bihar eran mujeres devotas que acudieron a rendir culto a la diosa Shitala para pedir protección frente a enfermedades infecciosas.

Al menos ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas este martes en un templo hindú del estado de Bihar, en el norte de la India, por una avalancha humana durante un evento religioso y las altas temperaturas, confirmaron las autoridades.

“Lamentablemente, ocho personas han fallecido. Otras ocho personas heridas han sido trasladadas para recibir tratamiento y se encuentran estables”, dijo en una rueda de prensa el magistral del distrito de Policía de Bihar, Kundam Kumar.

Según las autoridades, la mayoría de las personas concentradas en los alrededores del templo eran mujeres, ya que el lugar de rito hace especial referencia a la diosa Shitala, protectora de la salud y los niños, a quien las devotas rinden culto para pedir protección frente a enfermedades infecciosas.

“Se congregó un gran número de mujeres, muchas de las cuales estaban ayunando. Después de tomar un baño sagrado, estaban accediendo a las instalaciones del templo. La combinación de calor intenso, deshidratación y sofocación hizo que la multitud se volviera incontrolable”, añadió Kumar.

Gran multitud de personas se mueve en un mercado al aire libre con toldos de colores, árboles frondosos y un edificio de varios pisos visible al fondo
Una densa multitud de personas se congrega en un animado mercado al aire libre, con puestos cubiertos por toldos azules y una construcción al fondo, reflejando la vibrante vida cotidiana.

Tras el colapso de las vallas, los servicios de emergencia desplegaron una flota de ambulancias para evacuar a las víctimas. De las ocho heridas, una ha sido derivada a un hospital de alta complejidad debido a su estado crítico.

El superintendente de policía de Nalanda, Bharat Soni, explicó que el comité de gestión del templo no notificó a las autoridades la magnitud de la multitud que se esperada. “Solo se habían estacionado vigilantes locales y una patrulla de rutina. Al no recibir aviso del aumento de asistentes, no se desplegaron fuerzas adicionales”, señaló.

El accidente coincide con la visita oficial de la presidenta de la India, Droupadi Murmu, al mismo distrito en Bihar, lo que habría provocado que gran parte de los efectivos policiales del distrito fueran trasladados para cubrir sus desplazamientos.

“Hoy es Mahavir Jayanti y martes, así que había muchísima gente. Las barricadas se rompieron y de repente se produjo una estampida. La gente fue pisoteada... También dicen que no había policía allí“, declaró un residente de la zona, Lalit Kumar, a los medios.

Las autoridades de India atribuyen la estampida en el templo de la diosa Shitala a la combinación de calor extremo, deshidratación y ausencia de seguridad adecuada.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó su “profunda tristeza” por lo sucedido y anunció una indemnización de 200.000 rupias (unos 2.400 dólares) para los familiares de las fallecidas a través del Fondo Nacional de Ayuda.

Las autoridades han confirmado la formación de un equipo de investigación para depurar responsabilidades.

Este tipo de incidentes son comunes en la India, donde la combinación de infraestructuras rurales precarias, el desvío de recursos de seguridad para actos oficiales y la masiva afluencia de fieles en fechas señaladas suelen derivar en tragedias.

(con información de EFE)

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