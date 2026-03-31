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Zelensky acusó a Rusia de buscar que la guerra en Irán se prolongue para desviar la atención de Ucrania

Señaló que la economía rusa “depende de la energía”, por lo que las sanciones la “afectan significativamente”

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha acusado este martes a las autoridades rusas de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” y ha asegurado que esto “beneficia” e “interesa” a Moscú dado que desvía la atención de Estados Unidos hacia Oriente Próximo y “reduce la ayuda militar” a Kiev.

“Estoy seguro de que los líderes de los países de Oriente Próximo no quieren una guerra larga. Estoy seguro de que buscan la paz, de que se centran en la economía, las finanzas, los negocios, la tecnología y, por supuesto, el turismo. Todo esto requiere paz”, ha afirmado durante una entrevista con Axios.

En este sentido, ha indicado que “todo esto depende de varias cosas”. “Por un lado, está lo que Estados Unidos hará y lo que quiere; por otra, lo que quieren los iraníes; y por último, lo que quiere Israel”, ha afirmado, al tiempo que ha añadido que Rusia, por su parte, “quiere que la guerra se prolongue”.

“Estoy seguro. Se benefician de ella. Estados Unidos se centra en Oriente Próximo, y eso implica que desciende su apoyo militar a Ucrania. Además, las sanciones se levantan, parcialmente pero se levantan, y Rusia empieza a experimentar un cierto crecimiento económico”, ha lamentado. “Solo veo beneficios para Rusia porque no están pensando en la vida de la gente cuando no se trata de rusos”, ha añadido.

Para Zelensky, la economía rusa “depende de la energía”, por lo que las sanciones “afectan significativamente”. “Nuestros ataques afectan. El aumento de las exportaciones de energía a Oriente Próximo y Estados Unidos afecta”, ha subrayado. “Todo esto ha llevado al presupuesto ruso a sufrir un déficit, pero ahora están recaudando dinero a través de la venta de petróleo y eso no nos ayuda”, ha apuntado.

El presidente ruso Vladimir Putin. Alexander Nemenov/Pool vía REUTERS
El presidente ruso Vladimir Putin. Alexander Nemenov/Pool vía REUTERS

Es por ello que Zelensky ha apostado por “tratar de averiguar cuál es la debilidad del enemigo y fijar prioridades” y ha acusado a Rusia e Irán de “intercambiar” información militar.

Por otra parte, la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha puesto en valor este martes desde Kiev “el coraje y la resiliencia” de los ucranianos y ha afirmado que Europa seguirá ofreciendo su apoyo militar, financiero y humanitario; cuando se conmemora el cuarto aniversario de la masacre rusa sobre la ciudad de Bucha.

“Es bueno estar en Kiev con ministros de Asuntos Exteriores europeos. Cada visita es un poderoso recordatorio del coraje y la resiliencia de Ucrania”, ha indicado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje difundido en redes sociales tras su llegada a la capital ucraniana.

“Haremos todo lo que podamos para garantizar la plena rendición de cuentas por los crímenes de Rusia”, ha remachado Kallas, quien este martes ha convocado en Kiev una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE para subrayar el compromiso del bloque comunitario con Kiev en la conmemoración de la masacre.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, y la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Nadezhda Neynsky, visitan el monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Distribución vía REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, y la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Nadezhda Neynsky, visitan el monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Distribución vía REUTERS

En este contexto, la Alta Representante ha subrayado que Europa se mantiene del lado de Ucrania y afirmado que “seguirá proporcionando apoyo militar, financiero, energético y humanitario” al país.

A falta de que se comunique formalmente el número y nombre de los ministros europeos que se han desplazado a Kiev, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andri Sibiga, ha agradecido en otro mensaje en las redes sociales la visita de Kallas y otros colegas europeos junto a un vídeo en el que se observa la presencia en la capital ucraniana de al menos media docena de ellos.

“Una presencia europea tan fuerte en este día demuestra que la justicia por esta y otras atrocidades es inevitable”, ha expresado Sibiga, junto al vídeo en el que se le ve recibir a Kallas y varios ministros, incluidos el alemán, Johann Wadephul; el francés, Jean-Noël Barrot; la letona, Baiba Braze; la eslovena, Tanja Fajon; el italiano, Antonio Tajani; y el polaco, Radoslaw Sikorski.

Así las cosas, el ministro ucraniano ha recordado el “sombrío aniversario” de la masacre de Bucha, cuando “terribles imágenes de civiles masacrados conmocionaron al mundo entero”, y defendido que la rendición de cuentas plena por los crímenes será “vital para restaurar la justicia en Europa”.

El ucraniano ha apuntado, además, que en estos días se cuentan también cuatro años desde que Ucrania “comenzó a liberar la región de Kiev y otras áreas ocupadas por Rusia en 2022”; por lo que es también un “recordatorio del heroísmo de los defensores” ucranianos. “Ucrania sabe cómo vencer”, ha zanjado.

(Con información de Europa Press)

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