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Una figura del Arsenal de Inglaterra eligió el estadio de Rosario Central como el más hostil en el que jugó

En una entrevista con Romario, Gabriel Jesus no dudó a la hora de responder. Su visita al Gigante de Arroyito se dio hace 10 años

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Gabriel Jesus aseguró que el estadio más hostil donde jugó fue en el de Rosario Central

El delantero brasileño de Arsenal, Gabriel Jesus, revivió uno de los episodios más intensos de su carrera al recordar su paso por el estadio Gigante de Arroyito, al que calificó como el escenario más hostil en el que jugó como profesional. Así lo expresó durante una entrevista para el canal de YouTube de Romário TV, en la que repasó momentos significativos de su trayectoria.

El atacante, ex jugador de Palmeiras, se refirió a su experiencia durante la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2016, cuando debió enfrentar a Rosario Central en el estadio del club argentino. El encuentro, disputado el 6 de abril, terminó igualado 3-3 y estuvo marcado por la actuación decisiva de Gabriel Jesus, quien marcó dos goles en el primer tiempo para el conjunto paulista.

En un ping pong de preguntas y respuestas, la leyenda del fútbol brasileño le consultó por el estadio “más pesado” y “más hostil” que jugó durante su carrera, y el futbolista fue determinante: “Rosario Central”, precisó más que cualquier otro en Europa y a casi 10 años de aquella visita al Gigante de Arroyito.

En esa noche, Palmeiras y Rosario Central protagonizaron un desarrollo cambiante. El equipo dirigido por Eduardo Coudet perdía 2-1 en la primera mitad, pero logró revertir la situación en el complemento, en donde también fue expulsado Gabriel Jesus. El delantero brasileño recibió la tarjeta roja en el segundo tiempo, dejando a su equipo con un hombre menos. A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto paulista logró empatar 3-3 mediante un gol de Lucas Barrios.

El resultado de ese encuentro no fue suficiente para que Palmeiras avanzara en la competición. El club brasileño finalizó en la tercera posición del Grupo 2, detrás de Nacional de Uruguay y Rosario Central, que lideró la zona con 11 puntos y accedió a la siguiente fase. En esa edición de la Copa, el equipo argentino superó a Gremio en octavos y cayó ante Atlético Nacional en cuartos de final. Finalmente, el club colombiano se consagró campeón tras vencer a San Pablo en semifinales y a Independiente del Valle de Ecuador en la final (1-0).

El futbolista Gabriel Jesus, con camiseta azul, sonríe y señala una camiseta roja del Arsenal con el número 9, sostenida por Romário, de cabello gris
El delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, compartió un momento con la leyenda del fútbol brasileño Romário

Durante la entrevista, Gabriel Jesus también repasó otros aspectos de su carrera. Al ser consultado por el defensor más complicado que enfrentó en el fútbol europeo, eligió a Thiago Silva. Sobre los compañeros con los que compartió cancha, mencionó a Neymar y Philippe Coutinho como los mejores. Además, comparó la intensidad de los clásicos que disputó en diferentes ligas y afirmó que el Palmeiras contra Corinthians es más intenso que el Arsenal contra Chelsea o el derby del norte de Londres ante Tottenham”, según recogió el canal de Romário TV.

En la actualidad, la situación de Gabriel Jesus en el Arsenal está marcada por altibajos derivados de lesiones y la competencia interna. Tras recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi diez meses, el delantero ha participado en 21 partidos en la temporada, aunque solo fue titular en siete de ellos. Acumula cinco goles y dos asistencias en todas las competiciones, con dos tantos en 11 encuentros de Premier League, según cifras de Transfermarkt. Su contrato con los Gunners se extiende hasta junio de 2027.

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