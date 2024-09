Las imágenes que causan indignación en el mundo del tenis: perdió en 37 minutos y se despidió con un gesto polémico

Polémica derrota de Benoit Paire

Una vez más, el circuito internacional del tenis centró su atención en el francés Benoit Paire, luego de que perdiera su partido inicial en el ATP Challenger de Rennes frente al británico Jacob Fearnley. El resultado contundente que arrojó el marcador de 6-1 y 6-0 a favor del singlista de Reino Unido ejemplificó la pobre producción del galo, quien se retiró de la cancha bajo una silbatina generalizada que ejemplificó el malestar de los espectadores. Es que el espectáculo sólo duró 37 minutos y la actuación del galo impuso la sospecha global sobre la definición del duelo.

Lejos de bajar la cabeza y pedir disculpas por la inexplicable producción que protagonizó, Paire apeló a la ironía para despedirse de los presentes con besos dirigidos hacia las tribunas, en una clara señal de confrontación. Incluso cuando llegó al vestuario y comenzó a mirar la repercusión que había generado en las redes sociales, se atrevió a contestar los mensajes con emojis que simbolizan la risa. “¿Por qué no te retiras?”, preguntó uno de sus seguidores de la cuenta X (ex Tiwtter). “¿Cuál es el fin de pararte ahí y no hacer nada, ¿lo hacés solo por el dinero?”, indagó otro. “¿Por qué el umpire no lo castiga?”, cuestionó otro fanático. Y muchos lo acusaron de haberse presentado sólo para cobrar los 1.200 euros que entrega la primera ronda del certamen europeo.

En lo que va de la temporada, Benoit Paire ha disputado 32 encuentros, sólo ha podido ganar en 8. Sin dudas, un balance muy negativo que cuenta con 24 derrotas, y la mayoría de ellas fueron en competiciones de menor categoría. Una situación llamativa para un jugador que llegó a ser número 18 del ranking ATP en 2016, pero en la actualidad su presente lo llevó al escalón 263 del escalafón internacional.

Cabe destacar que, durante los últimos meses, el francés viene demostrando un tenis irregular en el que no logra encadenar victorias consecutivas. El tenista volvió a ser noticia dos años después de haber anunciado que había cambiado totalmente sus hábitos para ser más “profesional”. En octubre del 2022, el oriundo de Aviñón se refirió a su transformación fuera de la cancha para mejorar su carrera en diálogo con el sitio local Ouest France.

“He tirado por la borda dos años de mi carrera deportiva y asumo que para recuperarlos, necesito cambiar muchas cosas y sumar muchos triunfos como éste”, reconocía tras ganar en la primera ronda del ATP Challenger Brest 2022 al croata Ajdukovic. “El público francés tiene muchas expectativas en torno a mí y eso me genera un extra de presión”, consideró. En esa misma entrevista, afirmó que “no tenía la mente en la disposición necesaria para competir” y que “el tenis se había convertido en una obligación, casi un castigo”.

El singlista también tuvo otros episodios polémicos por los que su nombre ocupó las portadas de los medios deportivos. Desde usar un celular para exponer el error de un umpire en un torneo hasta bajarse los pantalones mientras se retiraba luego de una derrota, fueron algunas de sus malas decisiones durante su carrera.

En su carrera, el francés ganó tres títulos a nivel ATP (uno en 2015 y dos en 2019), además de haber acumulado otras seis finales entre 2012 y 2020. Sin embargo, nunca pudo dar un golpe sobre la mesa en los torneos más importantes como los Grand Slam o los Masters 1000, en los que tuvo solamente una semifinal en el Masters 1000 de Roma del 2013 como rendimiento destacado.