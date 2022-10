“Dejé de salir de fiesta y no tomo más alcohol”: el cambio de vida de uno de los tenistas más polémicos que quiere ser más “profesional”

El francés Benoit Paire quiere cambiar su carrera tras malas decisiones (David Kirouac-USA TODAY Sports)

La lista de escándalos dentro de una cancha sacudió la carrera de Benoit Paire. El tenista francés, que llegó a estar entre los 20 mejores del mundo, protagonizó varios hechos que lo apuntaron como un personaje conflictivo en el mundo del tenis profesional.

Desde usar un celular para exponer el error de un umpire en un torneo hasta bajarse los pantalones mientras se retiraba luego de una derrota, las malas decisiones de Paire se extendieron en su vida privada. Pero ahora, parece haber recapacitado y busca cambiar su imagen. Así lo dio a entender en diálogo con los medios tras vencer en la primera ronda del ATP Challenger Brest 2022 al croata Ajdukovic (7-6 y 6-3).

“Hacía mucho tiempo que no sentía el fuego competitivo que sentí hoy, que no tenía ganas auténticas de ganar un partido”, dijo el oriundo de Aviñón, Francia, en unas declaraciones que reprodujo el sitio local Ouest France. “He tirado por la borda dos años de mi carrera deportiva y asumo que para recuperarlos, necesito cambiar muchas cosas y sumar muchos triunfos como éste”, agregó el tenista que en la actualidad se encuentra en el puesto 177 del ranking ATP.

“Me he vuelto a concentrar en las cosas importantes. Decidí ser más profesional, no salir a fiestas nocturnas y dejar de beber alcohol. Quiero dar lo mejor de mí y eso a veces me pone ansioso, porque sé que ahora mismo es imposible. El público francés tiene muchas expectativas en torno a mí y eso me genera un extra de presión, pero creo que poco a poco podré responder a eso”, analizó sobre las malas decisiones que lo alejaron de la elite de su deporte.

Al mismo tiempo, Paire dio a entender que buscará mejorar su situación deportiva de cara al 2023. “Voy a tomármelo partido a partido. Antes venía a los torneos a ganar un dinero y ver qué pasaba, pero ahora percibo cada evento como un pasito más hacia arriba. He entrenado duro a nivel físico, hice test muy exigentes y mis piernas vuelven a funcionar a pleno rendimiento. Siento que ahora sí es el momento. Sé que he estado intentándolo antes, pero no con este convencimiento porque no tenía la mente en la disposición necesaria para competir. El tenis se había convertido en una obligación, casi en un castigo. Sé que es difícil de entender para la gente, porque somos unos privilegiados por dedicarnos a esto, pero así me sentí”, dijo.

Paire marcha en el puesto 177 del ranking ATP (REUTERS/Denis Balibouse)

Hay que recordar que, durante 2021, tras varios altercados, sobre todo lo ocurrido en el Argentina Open (se peleó con el juez de silla) y en Montecarlo, la Federación Francesa de Tenis decidió declararlo no elegible para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Su comportamiento, profundamente inadecuado desde principios de año, socava gravemente los valores del deporte, como el tenis, y es totalmente incompatible con el espíritu olímpico. Repito, es deber de cada jugador y de cada jugador de alto nivel respetar los valores de nuestro deporte y les corresponde ser ejemplares dentro y fuera de la cancha, especialmente frente a los jóvenes de nuestro país”, explicó el presidente de la FFT Gilles Moretton.

Además, en el marco del Masters 1000 en Roma, el tenista francés protestó una decisión del umpire Carlos Bernardes que marcó que la pelota se había ido fuera, interpretación contraria a la suya. Tras un breve ida y vuelta con el juez de silla, quien por entonces ocupaba el número 35 del ranking mundial se acercó a su bolso, tomó su celular y le sacó una foto a la marca que había dejado el pique de la pelota. “Si esa pelota ha sido fuera me tiro desde lo alto del estadio”, comentó en pleno juego.

Tras conocerse su sanción y no poder estar en los Juegos Olímpicos, Paire apareció en las Islas Maldivas en un barco tomando cerveza. A diferencia de su cambio de mentalidad, el año pasado Paire dejó en claro en una entrevista con el diario L’Equipe que el tenis había dejado de ser una prioridad para él. “El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de USD 30.000. Perdiendo en primera ronda, gano 10.000. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”.

