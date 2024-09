Habló el camarógrafo colombiano tras el incidente con Dibu Martínez: “Tranquilo, todo el mundo ha perdido un partido”

La palabra del camarógrafo al que Dibu Martínez le pegó a su cámara

La selección de Colombia logró una histórica victoria frente a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. Por primera vez en 19 años, el equipo cafetero, dirigido por Néstor Lorenzo, se quedó con el triunfo sobre la albiceleste, por 2-1, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los colombianos se impusieron gracias a los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, que rompió el empate parcial de Nicolás González.

Uno de los jugadores que más silbidos recibió durante la calurosa tarde en Barranquilla fue Emiliano Dibu Martínez. El arquero, que fue clave en la definición por penales en las semifinales de la Copa América 2021 y en la final de la reciente edición, tuvo una reacción que generó todo tipo de comentarios entre los colombianos.

Una vez finalizado el encuentro, Martínez saludó a algunos jugadores colombianos, acción que un camarógrafo captó de cerca. Pero, al percatarse que tenía una cámara enfrente, el portero del Aston Villa le dio un manotazo al equipo, dañando la toma. Esa imagen provocó que los fanáticos colombianos pongan el foco en la actitud del Dibu con mensajes como “no sabe ganar ni perder”.

El que también se pronunció tras lo sucedido fue el camarógrafo agredido, Jhonny Jackson, quien trabajaba para la producción televisiva que provee la imagen para los medios locales Caracol Televisión y RCN Deportes. En un video publicado en la cuenta de TikTok de RCN Deportes, Jackson se dirigió al portero argentino:

“Dibu, hermano, ¿cómo estás? Soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia”, comenzó en las imágenes que se viralizaron. “Termina el pitazo final y yo desde donde esté, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice aquí desde el intercom. Simplemente entro a la cancha ya después de los 90 minutos, todo el mundo está cansado, agotado”, continuó.

“Busco reacciones, entonces veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, creo, y me acerco a él y de la nada el Dibu me tira el manotazo. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo atajando y yo operando mi cámara. Pero no le dije nada, me dio mucha rabia en el momento pero no le dije nada”, explicó el camarógrafo.

Dibu Martínez le pegó un manotazo a una cámara tras la derrota ante Colombia

Para terminar, Jackson planteó: “Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo en algún momento ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero pa’ delante Dibu”.

Más allá de las palabras del hombre que estaba detrás de la cámara al momento de la reacción de Martínez, los que también se sumaron para sentar postura sobre el incidente fueron los integrantes de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos (ACORD), quienes se pronunciaron en su portal web oficial a través de un comunicado dirigido a la opinión pública.

“ACORD Colombia rechaza de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez hacia un camarógrafo luego de finalizar el partido en el cual Colombia venció 2-1 a Argentina por las eliminatorias en la ciudad de Barranquilla. Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite. Colombia es un país en el cual la libertad a informar se respeta, de tal manera solicitamos a la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncie enérgicamente ante la Conmebol, AFA y FIFA”, menciona la primera parte del informe.

“ACORD como autoridad periodística deportiva en el país exige a FIFA se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano ‘Dibu’ Martínez que no es ejemplo para las nuevas generaciones”, concluyeron con la firma de Faiver Hoyos Hernández.

El guardametas que milita en Aston Villa no habló tras el encuentro, pero sí dejó un breve pero contundente mensaje en sus redes sociales que acompañó con varias fotos del duelo entre argentinos y colombianos en Barranquilla. “Mucho que mejorar pero las ganas y el compromiso siempre está, seguimos primeros y con mucha ilusión”. En pocas semanas, él y la selección campeona del mundo tendrán revancha en una nueva doble fecha de Eliminatorias.

El comunicado contra la reacción de Dibu Martínez contra la cámara