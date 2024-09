El sutil dardo de De Paul a Colombia tras la derrota de Argentina y el gesto de Cuti Romero que se hizo viral

El dardo de De Paul a Colombia tras la derrota de Argentina

Colombia tuvo su revancha frente a La Scaloneta. Con la sangre en el ojo por la final perdida en la Copa América que se disputó en Estados Unidos, el combinado cafetero se impuso por 2 a 1 ante la Argentina, en un duelo válido por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Con un gol de penal y una asistencia de James Rodríguez, el elenco de Néstor Lorenzo tomó desquite de su derrota en la reciente definición de la competición continental y festejó ante su gente.

El capitán con pasado en el Real Madrid lideró el triunfo local para abastecer a Yerson Mosquera, quien abrió el marcador a los 25 minutos de la etapa inicial. Sin embargo, un error del virtuoso volante provocó el empate parcial de Nico González, pero luego se reivindicó con una ejecución perfecta ante Dibu Martínez desde los doce pasos. “Es un triunfo bueno, contra una Argentina que lo ha ganado todo”, señaló el ex Real Madrid tras el choque. Y agregó: “El clima estaba duro, hizo mucho calor, pero hicimos un partido excelente. Es un triunfo justo”.

Las elevadas temperaturas en el Metropolitano Roberto Meléndez tuvo una relación directa con el ambiente caldeado en el que se desarrolló el espectáculo. La silbatina generalizada al arquero albiceleste, el roce constante, los antecedentes del “Mirá cómo te como”, y la final reciente aportaron condimentos a un choque en el que se puso en juego algo más que los tres puntos. “Son factores que siempre tienen su peso. Creo que para hacer mejor el espectáculo, debería jugarse en otro horario; pero estamos acostumbrados a estas cosas. Cada uno intenta sacar su ventaja y es normal, porque están jugando contra la mejor selección del mundo. A veces nos toca ganar, como nos tocó contra Colombia la otra vez, y hoy nos tocó perder”, dijo Rodrigo De Paul en la zona mixta cuando se retiraba del estadio. En la misma sintonía, el Cuti Romero se fue de la cancha mostrando el parque de campeón de América que La Scaloneta adquirió recientemente en el país del norte.

El gesto de Cuti Romero luego de la caída ante Colombia

Invicta en las eliminatorias, Colombia llegó a 16 puntos, dos menos que Argentina, que pese a la derrota sigue en la cima de las Eliminatorias. En Barranquilla, bajo un fuerte calor que alcanzó 32 grados durante el partido, el dueño de casa comenzó con el control de la pelota, mientras La Scaloneta esperaba ordenada con dos líneas de cuatro, dejando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como opciones en el ataque.

Sin su capitán Lionel Messi por lesión, la Albiceleste ejerció una presión alta, como hizo en su anterior presentación ante Chile, pero también intentó bajar el ritmo del encuentro y aprovechar cada pausa para recuperar energías. “El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde”, indicó Scaloni en conferencia de prensa. “No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas”, argumentó.

Argentina volverá a jugar en la novena fecha contra Venezuela en condición de visitante, el jueves 10 de octubre a las 20 en el estadio Monumental de Maturín, ubicado en el estado de Monagas. Cinco días después, la Albiceleste recibirá a Bolivia, en una sede dentro del país todavía por confirmar (podría ser en el Interior), el martes 15 de octubre a las 21 horas.

Estos dos encuentros de La Scaloneta serán con seguridad con con la presencia de Lionel Messi. La Pulga está próximo a regresar a los terrenos de juego tras una lesión en el tobillo que lo alejó de las competencias desde julio. Se espera que el astro argentino esté listo para los próximos compromisos de Inter Miami y pueda también ser considerado para los enfrentamientos en octubre.