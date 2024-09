Batalla campal en un partido del ascenso en Uruguay: varios jugadores terminaron en el hospital y un relator fue agredido

la pelea entre jugadores en el fútbol uruguayo

Este domingo, la Primera División Amateur del fútbol uruguayo regresó a la actividad, pero fue tristemente opacada por violentos incidentes al final del partido entre Mar de Fondo y Deportivo Italiano. El encuentro, correspondiente a la décima fecha del campeonato, se disputó en el estadio CR José Pedro Damiani de las Acacias, enfrentando a los equipos Palermitano y Tano, ambos en mitad de la tabla de la clasificación anual de 26 equipos y separados por solo un punto.

Hacia el final del partido, Mar de Fondo logró convertir un gol, lo que desencadenó una violenta reacción por parte de los jugadores de Deportivo Italiano, quienes interpretaron la celebración del gol como una provocación. La situación se deterioró rápidamente: dentro del campo, los futbolistas se enfrentaron a golpes de puño y patadas, mientras en la tribuna principal un periodista fue agredido por jugadores del equipo italiano.

El periodista Daniel De León compartió un video de los incidentes en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde puede observarse la brutalidad de la pelea y la falta del personal de seguridad presente en el lugar.

Tras el lamentable episodio, Mar de Fondo emitió un comunicado repudiando los hechos de violencia. “El club con origen en el barrio Palermo lamenta y repudia los hechos de violencia acontecidos, manifiesta su intención de colaborar con la identificación de los responsables y envía apoyo a nuestros jugadores que se encuentran todavía hospitalizados y a todos los que han sufrido lesiones en este triste evento”, expresaron en el comunicado.

Horas más tarde, Deportivo Italiano también se pronunció en un comunicado oficial, lamentando los incidentes y poniéndose a disposición para ayudar a esclarecer los hechos. “Al mismo tiempo, solicitamos disculpas al periodista Gustavo Rodríguez”, firmó la comisión directiva del club.

El periodista Gustavo Rodríguez, quien relataba el partido para el medio Los de afuera no son de palo, fue agredido en la tribuna principal. Rodríguez explicó lo sucedido y expresó su descontento en un descargo posterior:

“No creo que podamos hacer entrevistas. Fue un final muy abrupto. Nos cortaron la transmisión algunos jugadores de Deportivo Italiano que subieron a arrancarnos la computadora, las conexiones, todo”, detalló el comunicador, añadiendo que pudo haber grabado todo pero no lo hizo por “códigos”. “Hoy me siento violentado en mi laburo. Me apagan todo en vivo. Fue una situación sumamente violenta que terminó a los tiros acá con la policía. Pudiendo haber filmado todo, no lo hice porque hay que tener códigos y respeto con lo que pasa y que cada uno se arregle como pueda. Solo quiero dejar mi descontento con la situación vivida”, agregó Rodríguez.

Relató también los angustiosos momentos: “Termina el partido, hace un gol el equipo de Mar de Fondo y vienen jugadores de Italiano a querer romperme la computadora, que no filme, que no grabe, que no transmita más. Una situación de tiros, violencia, corridas que nunca pensé ver en el fútbol uruguayo. Nunca me tocó ver algo así tan cerca. Mujeres, hombres, todo el mundo peleando. No naturalicemos la violencia”, enfatizó el comunicador en su mensaje tras lo ocurrido.