El show de Colapinto en las redes: el mensaje a Elon Musk, el posteo al que reaccionó Bizarrap y su respuesta ante un dardo

Franco Colapinto se mostró muy activo en las redes sociales desde su debut en la Fórmula 1

El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 el pasado domingo en el Gran Premio de Italia causó furor en la Argentina y el piloto de 21 años fue el protagonista del fin de semana. Más allá de haber terminado 12° en el circuito de Monza, fue una gran presentación para el representante de Williams y en las redes sociales el tema siguió, con el bonaerense interactuando con sus seguidores.

En las últimos horas, Colapinto estuvo muy pendiente de sus redes y se mostró feliz por haber recuperado la verificación de su cuenta en X, dándole las gracias a su director, Elon Musk. “Nooo, ¡tengo el tic azul ese de vuelta! Gracias Elon”, escribió con una imagen de su perfil con el famoso tilde celeste. Enseguida respondió luego de que los usuarios advirtieran que tenía otra cuenta: “¿Por qué tengo dos cuentas? Cómo saben, ni yo sabía”,

Sus seguidores comenzaron a felicitarlo por su actuación en las pistas y por tomar las riendas de las redes sociales para comunicar sus pasos. Incluso, un fanático le hizo un insólito reclamo. “Me hace percha que todos tengamos tatuados firmas distintas”, escribió adjuntando una foto de un brazo con el autógrafo de Colapinto. El piloto de F1 replicó: “¡Hago lo que puedo, perdón! Cuando dije que iba a subir un tutorial de cómo hacer mi firma para que se la hagan ustedes mismos no quisieron. Cuando empieza a salir rara es porque tengo degradación de firmas. Se me gasta rápido el talento de firmar”.

El piloto, que venía brillando en la F2, y que reemplazó a Logan Sargeant en Williams, también debió responder un comentario crítico por una acción durante la carrera en Monza. “Qué lindo esto”, escribió con la foto de su auto despistando en una curva de la Q3. “¿Lindo? No. Eso es un error que le impidió pasar a Q2 y tal vez sumar un puntito en carrera. No es una crítica sino un análisis de que hasta se podía hacer algo más. Eso dia a entender Franco...”, cuestionó el seguidor @Charlyg2302. Colapinto no se quedó callado y replicó que la imagen se trataba de otra curva.

El ida y vuelta de Colapinto con un seguidor que le cuestionó una foto subida a su cuenta de X (@FranColapinto)

Los posteos de Colapinto siguieron en su perfil de Instagram, el cual tiene hasta el momento 1.5 millones de seguidores. Franco publicó la foto de la parte trasera de su Williams tomando una curva en Monza con la frase “qué colita”, lo que despertó miles de interacciones. Una de las celebridades que respondió al comentario fue el artista Bizarrap, quien además fue uno de los promotores del corredor. “El Kraken Colapinto”, lanzó el productor musical jugando con la marca del alerón trasero.

Colapinto ha mostrado su carisma en los medios de comunicación y hasta tuvo unos días atrás un acercamiento amistoso con la periodista y piloto Christine GZ, quien lo entrevistó para la cadena DAZN. " ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, le comentó entre risas.

“Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me va a caer bien...”, le respondió la corredora que entre 2021 y 2023 se desempeñó como corredora en la categoría Extreme E, que cobija vehículos todo terreno eléctricos. La nota se hizo viral y Christine aclaró luego que Franco le parece una persona muy simpática y que le ha caído de maravillas.

LOS MENSAJES DE FRANCO COLAPINTO EN LAS REDES:

Franco Colapinto tuvo un cruce con un usuario en las redes sociales (@FranColapinto)