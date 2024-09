Gallardo habló de la seguía de triunfos en la Liga Profesional desde su vuelta a River: “No quiero ser tan dramático y no todo es negativo”

River Plate empató sin goles con Independiente en Avellaneda y dejó escapar una gran oportunidad de seguir prendido en la lucha por la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo jugó desde los once minutos con un hombre más, por la expulsión de Santiago López en el Rojo. El Millonario no ha podido ganar en el torneo doméstico desde que regresó el Muñeco y ya van cinco empates consecutivos.

“No quiero ser tan dramático. Parece que no hemos ganado en el campeonato y sí es raro, porque no podemos estar sin ganar durante varias fechas, sobre todo desde que llegué yo, pero pero no todo es negativo. Vuelvo a rescatar lo positivo, que es que somos un equipo presente, que era algo que al equipo le estaba faltando. Hoy está presente, sí debemos corregir todo lo otro y mejorar, no quiero ser reiterativo. No estamos contentos de no poder ganar, no está todo bien, pero tampoco todo mal. Soy muy optimista con lo que viene, tengo buen plantel y va a funcionar bien”, aseguró Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

“Los partidos que jugamos son todos disputados físicamente. Batallas físicas, con mucha fricción, se protesta todo desde todos los ámbitos y se juega muy poco. Eso es un análisis más global, si vamos a lo nuestro, sí hemos jugado partidos muy disputados físicamente y fuimos un equipo que estuvo presente en esa disputa, pero todavía le falta vuelo futbolístico. Dentro de lo que es el caos del fútbol argentino estuvimos presentes, pero necesitamos ganar”, continuó su análisis el Muñeco, quien destacó a Independiente por el “enorme esfuerzo físico” que hizo.

El DT de River Plate reconoció que hay cosas por mejorar, pero también reconoció que hay puntos para destacar del equipo. “No pudimos conectar las jugadas claras de gol y esa eficacia cuando no la tenés el rival se potencia y hace un sacrificio enorme para rescatar un punto. Eso hizo hoy Independiente de muy buena manera”.

“Pero no hemos sufrido los partidos defensivamente. En estas pocas semanas armamos una estructura sólida defensiva, que no ha sufrido. Eso debe ser acompañado por los demás, las prestaciones futbolísticas del equipo y también las individuales. Hay cosas positivas, pero debemos mejorar todavía muchísimo”.

Artículo en desarrollo...