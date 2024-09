El pisotón de Santi López por el que se ganó la expulsión a los 11 minutos en el clásico Independiente-River

Corrían los 11 minutos del clásico entre Independiente y River Plate cuando el árbitro Yael Falcón Pérez le mostró la tarjeta roja a Santiago López después de una fuerte entrada sobre el jugador del Millonario, Paulo Díaz. Si bien el público local protestó por la rápida expulsión, fue correcta la decisión del juez, ya que el mediocampista de Independiente se desentiende de la pelota y va directo a golpearlo a su rival. Es una acción que se configura como uso de fuerza excesiva y debe ser penalizada con roja directa.

Este incidente se sumó a una serie de expulsiones tempranas que Independiente ha sufrido en los últimos encuentros, sumado el clásico de Avellaneda de la semana pasada ante Racing Club, donde el equipo de Julio Vaccari recibió dos expulsiones.

El clásico entre Independiente y River Plate correspondiente a la fecha 13 de la Liga Profesional se desarrollaba con total normalidad hasta que Santiago López, el joven delantero de 18 años del Rojo, emprendió una jugada que culminó con un planchazo al cuádriceps de Paulo Díaz. La acción no dejó dudas en la mente del árbitro Falcón Pérez, quien inmediatamente expulsó a López, dejando a Independiente con diez jugadores en el campo.

Santi López fue expulsado en Independiente en el clásico ante River Plate en Avellaneda (Fotobaires)

Esta es la cuarta tarjeta roja que Independiente ha visto en los últimos cinco partidos de la Liga Profesional. Anteriormente, Damián Pérez y Federico Vera fueron expulsados en el partido contra Racing, y Alex Luna en el enfrentamiento ante San Lorenzo. Y si se toman en cuenta los 13 encuentros disputados en el torneo, Independiente sufrió seis expulsados.

Para Santiago López, la expulsión ha sido un golpe duro, ya que venía con buen rendimiento tras anotar un gol en el reciente partido contra Godoy Cruz, donde Independiente obtuvo una victoria de 3-0 para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Este encuentro frente a River representaba su segunda titularidad consecutiva después de no haber jugado en el clásico anterior contra Racing. Su frustración por no haber sido alineado en ese partido lo llevó incluso a expresar su descontento en redes sociales, compartiendo una historia en Instagram con la canción “Otro Lugar” de La Beriso, que incluía la letra “vámonos a otro lugar, donde la gente de mierda no pueda llegar”.

Luego, borró la publicación y fue una de las figuras en la goleada de Independiente ante Godoy Cruz que le brindó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina entresemana.