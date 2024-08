Mercedes anunció al sucesor de Lewis Hamilton en la Fórmula 1: será el piloto de 18 años Kimi Antonelli

Así quedó la grilla de pilotos para 2025

Mercedes hizo oficial lo que era un rumor a voces: el joven piloto de 18 años Andrea Kimi Antonelli será el sucesor de Lewis Hamilton, quien en 2025 pondrá fin a una exitosa etapa de 12 años para marcharse a Ferrari. El detalle es que la escudería hizo el anuncio horas después del brutal accidente que protagonizó el corredor italiano en la práctica libre 1 a bordo del coche de George Russell, en lo que fue su estreno formal en la Fórmula 1 en el programa de pruebas que instaló la categoría para que distintas promesas sumen horas de manejo.

Aunque todo parecía encaminarse para ese lado, porque aunque Antonelli sacó de la pista el auto de Russell y lo estampó a los 10 minutos de la sesión de entrenamiento número 1, el jefe del equipo Toto Wolff lo había bañado de elogios sin reprocharlo por el choque: “Lo que vemos es que hay rendimiento, e incluso lo hemos visto en las pocas vueltas que hemos visto, pero lo que él hizo, el coche no lo pudo aguantar. Es una pena, teniendo una hora para correr habríamos visto algunas buenas actuaciones”.

Tras el suceso, también salió en su apoyo Hamilton: “Dije hace mucho tiempo que creo que es a quien debería elegir el equipo en el futuro. Es uno de esos niños jóvenes y súper talentosos que han salido adelante. Creo que sería bueno que la gente recordara que acaba de cumplir 18 años y que tiene un futuro brillante por delante”.

Mercedes lo unió a su academia de pilotos hace ya cinco años, en el 2019. Kimi tuvo un gran éxito en karting, con títulos en el Campeonato Europeo de Karting de la FIA y la serie WSK Euro, luego saltó a los monoplazas para adueñarse de las coronas en ADAC y la Fórmula 4 italiana en 2022, paso previo a ser el ganador en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional de 2023. En este 2024, el italiano llegó a la escalera formal de la Fórmula 1 para participar de la Fórmula 2: ganó la Sprint de Silverstone y la Feature Race de Hungría para ubicarse en el 7° lugar del campeonato de Pilotos, detrás del argentino Franco Colapinto que acaba de dar el salto a la F1 para ser piloto de Williams.

“Es una sensación increíble que me anuncien como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025. Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era un niño pequeño; quiero agradecer al equipo por el apoyo que me han brindado en mi carrera hasta ahora y la confianza que han demostrado en mí. Todavía estoy aprendiendo mucho, pero me siento listo para la oportunidad”, declaró en el sitio oficial de Mercedes el italiano que cumplió los 18 años hace menos de una semana.

“También estoy muy emocionado por convertirme en compañero de equipo de George. Él pasó por el programa juvenil del equipo como yo y es alguien por quien tengo un gran respeto. Es superrápido, ha ganado varios Grandes Premios y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Tengo muchas ganas de aprender de él y trabajar juntos para rendir al máximo en la pista”, agregó sobre su nuevo compañero de escudería.

Mercedes anunció a Antonelli como flamante piloto

“Kimi ha demostrado constantemente el talento y la velocidad necesarios para competir en lo más alto de nuestro deporte. Sabemos que será otro gran paso adelante, pero nos ha impresionado en sus pruebas de F1 este año y lo apoyaremos en cada paso del proceso de aprendizaje. Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. Nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y pura velocidad”, planteó el jefe de la escudería Toto Wolff.

Noticia en desarrollo...