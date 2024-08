Juan Barinaga fue presentado en Boca Juniors: de la ansiedad para que se concrete su llegada al tatuaje que fue viral

Juan Barinaga fue presentado este viernes como nuevo jugador de Boca Juniors en una conferencia de prensa a la que asistió el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, para darle la bienvenida a su segundo club de manera profesional después de lucir la camiseta de Belgrano en 115 oportunidades. Se suma a las llegadas de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre, Milton Giménez, Agustín Martegani e Ignacio Miramón.

El lateral derecho de 23 años fue consultado sobre cómo se enteró del interés proveniente desde Buenos Aires: “Mi representante me llamó, me contó esto y yo no caí nunca, recién ahora estoy cayendo un poco”. Más adelante, puntualizó en el deseo manifestado por el cuadro de la Ribera para tenerlo en su plantel ante una nueva consulta en un mano a mano brindado a El Canal de Boca en YouTube: “No lo podía creer. Estuve pegado al teléfono tres días esperando a que se diera”.

Además, las redes sociales repararon en un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de la serie norteamericana Los Simpson. Al momento de posar con la camiseta Azul y Oro en compañía de Riquelme, Barinaga dejó ver un tatuaje muy identificado a una icónica escena de la tira animada protagonizada por Kirk Van Houten, el padre de Milhouse, mejor amigo de Bart Simpson. Rápidamente, se transformó en un tema muy comentado con elogios por parte de los usuarios, como una persona que escribió: “Es fan de Los Simpson”.

El tatuaje de Los Simpson de Barinaga que se hizo viral en las redes sociales

En diálogo con los periodistas, el rosarino expresó algunos detalles de su primera conversación con el entrenador después de realizar la revisión médica: “Estuvimos hablando con Diego (Martínez), le conté que en Belgrano también participaban mucho los laterales. Hablamos un poco de táctica, de lo que él pensaba, le dije que yo lo podía hacer y me dio la confianza”. Vale destacar, podría hacer su estreno el próximo sábado 7 de septiembre desde las 20 por los octavos de la Copa Argentina ante Talleres, clásico rival del Pirata, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza: “Estoy apto, a disposición para cuando me toque”.

Además, manifestó haber dialogado con Esteban Rolón, quien está a préstamo en Belgrano, pero cuyo pase pertenece al conjunto de Brandsen 805: “Hablé con él. Me comentó un poco cómo era esto. Se prestó a disposición para cualquier pregunta o consulta”.

Por otro lado, señaló la importancia de compartir vestuario con jugadores de experiencia, como Edinson Cavani, Marcos Rojo o Chiquito Romero: “Esa clase de jugadores siempre hay que estar escuchándolos, aprendiendo. Estoy seguro de que me dejarán muchas enseñanzas tanto dentro como fuera de la cancha. Vengo con muchas ganas de aprender de esa clase de jugadores. Vengo a sumar, a crecer”.

* La ilusión por entrar a la Bombonera con esta camiseta

MÁS FRASES DE JUAN BARINAGA

Las palabras de Juan Román Riquelme: “Me dijo que venía a un club gigante, el más grande del mundo, que hay que hacer feliz a la gente y que voy a hacer feliz acá, que lo difrute que es algo hermoso. Todas palabras de aliento, que a uno lo ilusionan mucho”.

Su alegría por estar en Boca Juniors: “Estoy muy contento de estar acá. Hoy me presenté con los chicos y el técnico. Feliz. Es un sueño estar en un club de esta magnitud. Hoy me encontré con un club hermoso y muy grande, que me sorprendió. Mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Voy a darlo todo por la camiseta, vine a eso, a darlo todo y a sumar de donde y cuando me toque”.

Su mensaje para el hincha: “Entrar a la Bombonera con la camiseta de Boca debe ser algo único. Lo viviré dentro de poco y para el hincha de Boca le digo que vengo a darlo todo para poner a Boca en lo más alto y ayudar para que todos estemos felices”.

Juan Barinaga es el nuevo refuerzo de Boca Juniors. Llega desde Belgrano de Córdoba (@BocaJrsOficial)