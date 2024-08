Todos hablan de él: los elogios de Fernando Alonso, Lando Norris, Checo Pérez y Alex Albon a Franco Colapinto tras su arribo a la Fórmula 1

Franco Colapinto ya se puso el buzo de piloto de Fórmula 1 (Prensa Williams)

Franco Colapinto fue un imán en su primer día como piloto titular de Fórmula 1. En los boxes del Autódromo de Monza todas las cámaras y los micrófonos fueron con el argentino de 21 años, que este domingo debutará en una competencia de la Máxima. El nuevo piloto de Williams tampoco pasó inadvertido para sus nuevos colegas y algunas de las grandes figuras hablaron sobre el bonaerense.

Entre ellos estuvo Fernando Alonso, quien lo tuvo en su equipo bajo la estructura del team Drivex. Fue en 2019, cuando el pilarense fue campeón de la Fórmula 4 Española. “Franco ganó muchas carreras allí. Yo no estaba apoyándolo en persona porque el equipo elegía a los pilotos, pero corrían con mis colores y estaba feliz porque estaba ganando. Luego fue rápido en F3, F2 y tiene esta oportunidad, así que estoy feliz”, declaró el español de Aston Martin, bicampeón mundial de 2005 y 2006 con Renault.

Lando Norris, quien viene de ganar con su McLaren en el Gran Premio de los Países Bajos, también tuvo palabras de apoyo para Colapinto, mencionando que su presencia en F1 no es casualidad. “Franco está aquí por una razón, porque tiene talento y es un buen chico,” afirmó el inglés, haciéndose eco de una trayectoria que comparte similitudes con la suya desde la Fórmula 2.

Sergio "Checo" Pérez habló sobre la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Según Norris, una de las dificultades más importantes para Colapinto será prever el comportamiento de los neumáticos en momentos críticos, algo a lo que Franco no está acostumbrado, dado que solo hacía una parada en los boxes en sus carreras en la Fórmula 2. “Lo más difícil de llegar a mitad de temporada es que estamos al tanto de todo, sabemos cómo funcionan los neumáticos y somos capaces de predecirlo. Para él, es casi todo lo contrario, no será capaz de prever lo que va a pasar a los neumáticos cuando lleguen a cierta temperatura, qué hacer, cómo conducir entonces”, explicó el británico de 24 años.

Por otro lado, Alex Albon le sacó presión a su nuevo compañero de equipo en Williams. “Sabe que el puesto no está en juego el año que viene, no tiene la presión de tener que rendir y no está intentando conseguir un puesto para el año que viene dentro de la F1 así que, en cierto modo, se trata más bien de adquirir experiencia”, comentó Albon.

“Respecto al F1 hay una curva de aprendizaje que debe hacer, pero él ya ha estado en el coche un par de veces, así que no creo que sea gran cosa. Tal vez sea más físico cuando vayamos a Qatar y Singapur, pero creo que Williams es muy bueno educando y enseñando a los pilotos a sacar el máximo partido. Pero también yo intentaré ayudarle tanto como pueda”, agregó.

Franco Colapinto con Fernando Alonso en la gala de la FIA de 2019 (@francolapinto)

Cabe recordar que Colapinto reemplazó a Logan Sargeant luego de colmar la paciencia del jefe del equipo Williams, James Vowles, por destrozar su FW 46 en la tercera práctica del Gran Premio de los Países Bajos.

Sergio Pérez, por su lado, felicitó a Franco y a su país. “Estoy muy contento por él y por toda Argentina. Es un momento muy especial para todo piloto debutar. Es un piloto que llega muy bien preparado y lo va a ser muy bien. Espero que primero lo disfrute mucho y luego que haga buenas carreras y que le traiga más oportunidades en el futuro”.

En tanto que Pierre Gasly, actual piloto de Alpine, se refirió a las dificultades que Colapinto deberá afrontar: “Lo difícil es que hay tanta información nueva, un nuevo entorno, un nuevo formato, un nuevo equipo, una nueva forma de comunicarse y de trabajar en un fin de semana. Lo que hagas siempre estará por debajo de lo óptimo”.

Este viernes Colapinto y el resto saldrán a pista para la primera práctica libre, que será a las 8.30 hora de la Argentina. La segunda tanda se llevará a cabo a las 12.