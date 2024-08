La ex campeona del US Open Emma Raducanu perdió en primera ronda y rompió en llanto en la conferencia de prensa

El llanto de Emma Raducanu tras perder en el US Open

Emma Raducanu volvió al escenario donde alcanzó su gloria máxima hace tres años en su joven carrera. Sin embargo, su derrota en la primera ronda del US Open 2024 a manos de Sofia Kenin le generó una profunda tristeza en la conferencia de prensa posterior al partido. “Me siento triste. Obviamente, este es un torneo en el que realmente quería hacerlo bien”, fueron las primeras sensaciones que expuso la tenista británica antes de quebrarse en la sala con los periodistas presentes.

La última aparición de Raducanu fue después de 25 días sin competir y, según expusieron los medios británicos como The Times, no estaba en óptimas condiciones físicas. A pesar de llevar el encuentro al tercer set, Kenin demostró una mayor consistencia y se quedó con el triunfo y el pase a la segunda ronda del certamen en Flushing Meadows por 6-1, 3-6, 6-4.

“Probablemente hubiera preferido jugar un poco más antes del US Open”, dijo en relación a su preparación para jugar el último Grand Slam de la temporada y en el que se hizo famosa en el mundo del tenis tras su consagración hace tres años. Raducanu, que decidió no jugar los Juegos Olímpicos de París para enfocarse en la gira de canchas duras, sólo disputó el Abierto de Washington, donde alcanzó los cuartos de final.

La tenista británica regresó a Londres para prepararse durante unas dos semanas antes de volar a Nueva York. “Sé que cuando tengo muchos partidos, como cualquier jugadora, te sentís bien. Sentís que todo es automático”, declaró la británica, que volvió a Londres por dos semanas para entrenarse. Su récord desde principios de 2022 en los torneo grandes no es el mejor: tuvo solo una participación más allá de la segunda ronda, excepto su actuación en la cuarta ronda de Wimbledon este año.

“Creo que hice un gran trabajo para volver a meterme en el partido”, analizó Raducanu, y siguió en su explicación sobre la derrota. “En el primer set me superaron por completo y creo que hice un buen trabajo para igualarlo. Creo que hoy me encontré con una oponente en muy buena forma y jugó muy bien”.

Raducanu cayó en la primera ronda del US Open (Mike Frey-USA TODAY Sports)

Sofia Kenin impuso su juego desde el primer set: ganó seis juegos consecutivos mientras Raducanu tuvo que resistir sus problemas en su servicio. Raducanu mejoró en el segundo parcial al obtener su primer quiebre de servicio para el 3-2 y minimizó sus errores no forzados en comparación a su rival. A pesar de su esfuerzo, la británica no logró capitalizar un punto de quiebre al principio del tercer set, lo que permitió a Kenin recuperar la iniciativa y dominar el final del encuentro con un total de 45 tiros ganadores frente a los 24 de Raducanu.

Raducanu ahora enfrentará un nuevo desafío en el Korea Open en Seúl a partir del 16 de septiembre, cuando intentará recuperar su confianza y volver a ganar de manera continua. “Voy a volver a empezar, entrenar y analizar dónde me equivoqué e intentar mejorar durante el resto de la temporada”, apuntó la jugadora.

Hay que recordar que tras su victoria en el US Open 2021, tuvo que operarse sus dos muñecas y un tobillo. “Hice todo lo posible para controlar el dolor y jugar con él durante la mayor parte de este año y el final del año pasado al reducir drásticamente la carga de práctica, perder semanas de entrenamiento y acortar la última temporada para tratar de curarlo. Desafortunadamente, no es suficiente. Me van a realizar un procedimiento menor en ambas manos para resolver los problemas”, explicó en mayo del año pasado. Es más, en marzo de la presente temporada, tuvo problemas en su espalda que la sacaron de la cancha durante varias semanas.