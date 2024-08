8 frases de Alexis Mac Allister: el reto “pocas veces visto” que sufrió de Scaloni y su pálpito sobre las chances de ver a Messi en el Mundial 2026

El volante palpitó los encuentros ante Chile y Colombia por Eliminatorias

La selección argentina regresará a la acción en los próximos días para afrontar los cruces ante Chile y Colombia por la continuidad de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y, en la previa, Alexis Mac Allister palpitó esos enfrentamientos que tendrán las destacadas ausencias de Lionel Messi (no se recuperó a tiempo de una lesión) y Ángel Di María, quien ya había manifestado que la Copa América iba a marcar su adiós.

El volante ofensivo del Liverpool concedió un reportaje para la cadena deportiva ESPN, en la cual fue consultado por ellos y señaló el punto de inflexión que puede suponer no tenerlos: “Va a ser raro no tener a ninguna de nuestras dos figuras más grandes y, quizá, los jugadores que hacen la diferencia para nosotros. Es muy importante hacernos muy fuertes como grupo porque sabemos que nadie va a tener el nivel o hacer las genialidades que hacen Leo y Fideo. Es un momento muy importante para empezar a darnos cuenta y seguir mejorando como grupo y equipo, y poder encontrar el funcionamiento sin ellos”.

Más adelante, puntualizó en la figura de Messi ante la incógnita sobre si los fanáticos de todo el mundo podrán verlo en el Mundial 2026, cuando el rosarino tendrá 39 años: “Nunca lo he hablado con él, es algo muy personal. Pero si vos me preguntas qué sensaciones tengo: sí, creo que él va a estar. Por lo menos, escuchándolo en las notas que da, viendo cómo se entrena cada vez que vamos a la Selección o cómo juega. No tengo dudas de que podría estar tranquilamente. Seguramente lo definirá un poco más cerca del Mundial, cuando él vea cómo se siente. Ojalá que pueda estar. Siendo el mejor del mundo, Leo tiene la capacidad de hacer la diferencia, incluso cuando sea más grande”.

Por otro lado, Mac Allister analizó los encuentros del próximo jueves desde las 21 en el Monumental ante Chile y el martes 10 a partir de las 17.30 en Barranquilla contra Colombia: “Vamos a tener dos partidos durísimos, como todo partido de Eliminatorias, más yendo a Colombia de visitante después de la final de Copa América. Tenemos muchas ganas de que nos siga yendo bien, de que la gente siga disfrutando”.

Macca reveló una intimidad de un encuentro con la Albiceleste

“La motivación sigue estando ahí. Si ves la lista, hay muchos jugadores jóvenes, alguno nuevo, y eso siempre puede ayudar al equipo. Siempre es importante tener competitividad adentro y que puedan tener esa mentalidad de querer ganar siempre”, profundizó.

En este sentido, resaltó la cantidad de variantes que posee el entrenador Lionel Scaloni para impedir el relajamiento del plantel: “Estuve en casi todos los partidos desde el Mundial en adelante, pero hoy tenemos un grupo en el que mirás al banco de suplentes y cualquiera puede jugar de titular. Eso lo sabe el grupo y por eso tenemos la competitividad que tenemos”. En cuanto a la comunión de la plantilla, comentó: “La palabra amigos es un poco fuerte. No creo que en un grupo de tanta gente todos seamos amigos, pero sí te puedo decir que somos todos muy buenos compañeros, nos respetamos muchísimo y hacemos lo mejor para que a la Selección le vaya bien”.

A pesar de haber ganado dos Copa América, el Mundial y la Finalissima, esta Selección demuestra que su potencial de mejora puede ser mayor con el paso del tiempo y esa sed de siempre ir por más se resume en una anécdota contada por Alexis y que tiene como protagonista a Scaloni y la posición de Macca en el terreno de juego: “Siempre lo recuerdo mucho porque creo que ese fue el primer partido en el que Scaloni me puso de 5 y el partido donde dijo: ‘No lo pongo más de 5‘. La cagada a pedos que me pegó en el entretiempo... Pocas veces vista. No le había gustado. Y hablaba sobre ese posicionamiento, él quería un 5 que no salga tanto a los costados”.

Esa ubicación en la cancha le trajo detractores en su primera temporada en Liverpool, pero siempre tuvo el apoyo de su -ahora- ex entrenador, Jürgen Klopp: “Soy muy agradecido porque desde el día en que firmé siempre me defendió, me dio un abrazo y estuvo conmigo, incluso en el principio del torneo cuando no teníamos un cinco definido y tuve que arrancar jugando yo. Y muchas veces estaba la crítica de que no era cinco. Yo siento que ayudé, estuve a nivel y que lo hice bien, pero hay una realidad: toda mi vida jugué de 10 o de interno. Es muy difícil decir si soy 5, 8 o 10. Me siento cómodo en esas posiciones”.