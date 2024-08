El espectacular gol olímpico de una jugadora del Barcelona que es furor en las redes

Gol olímpico de Mapi Leon para el Barcelona

El FC Barcelona femenino tuvo un excelente debut en la gira por Estados Unidos tras imponerse con contundencia al Bay FC, derrotándolo 5-2 en un partido que destacó, no solo por el resultado abultado, sino por el gol olímpico de Mapi León, que marcó la diferencia en el PayPal Park de San José, California.

El encuentro comenzó con retos para las azulgranas. La ex jugadora del Barcelona, Asisat Oshoala, fue la primera en marcar, adelantando al equipo norteamericano en los primeros minutos. Sin embargo, la respuesta del Barcelona no se hizo esperar. Tres minutos después, Kika empató el partido gracias a una asistencia de Graham, colocando el marcador 1-1 en el minuto 21.

La lucha continuó en un primer tiempo dinámico y lleno de acción. El Bay FC volvió a adelantarse con un gol de Kundananji, pero el Barcelona reaccionó de inmediato. Nuevamente, tres minutos después del gol en contra, Patri aprovechó un pase interior para empatar el marcador 2-2 en el minuto 35, dejando el encuentro abierto y con una alta dosis de emoción de cara al segundo tiempo.

En la segunda mitad, el Bay FC no logró mantener el ritmo ofensivo, permitiendo que el Barcelona desplegara todo su potencial. Fue entonces cuando Mapi León protagonizó el momento cumbre del partido. En el minuto 66, la defensora realizó un tiro de esquina que tomó un efecto hacia adentro, resultando en un gol olímpico. El balón se coló por el primer palo de la arquera Rowland, ayudado ligeramente por un mal despeje de una defensora del Bay FC. Este gol, que fue una auténtica obra de arte, puso al Barcelona por delante en el marcador por primera vez.

“La zurda de oro”, “¡Que temporada la que se viene!” y “Esa número 4 es un fuego”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la última publicación que hizo en su Instagram en donde compartió la jugada.

Mapi León renovó hasta el 2026 con Barcelona en diciembre del 2023 (Reuters)

Cabe mencionar que este gol no solo destacó por su belleza, sino también por la importancia personal que tiene para Mapi León, quien volvió a tener continuidad en el campo después de sufrir una lesión que la mantuvo fuera durante casi la mitad de la temporada anterior. La defensora se había roto el menisco externo de la rodilla derecha en diciembre.

Además, la defensora no disputó los Juegos Olímpicos ya que estuvo entre las 18 futbolistas que decidieron no jugar para la selección nacional como protesta, pidiendo el cese de Jorge Vilda, el ex seleccionador que estuvo presente durante el controvertido episodio que involucró a Luis Rubiales, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y la futbolista Jenni Hermoso durante la última final del Mundial en la que La Roja se impuso a Inglaterra por 1-0 en Australia.

La ventaja del Barcelona se amplió en el minuto 70. Pina, quien había ingresado como suplente, puso el 2-4 en el minuto 90, y Patri selló la goleada con un gol en el tiempo de descuento, llevando el marcador al 2-5 final en el minuto 92.

Este partido no solo fue una demostración del poder ofensivo del equipo catalán, sino también una exhibición de su resistencia y capacidad para reponerse rápidamente ante la adversidad. El equipo culer continúa su racha victoriosa en la pretemporada, habiendo vencido anteriormente al Hoffenheim (1-5), Montpellier (5-0) y AC Milan (2-0) en el Trofeo Joan Gamper.

El próximo encuentro del Barcelona en su gira por Estados Unidos será el viernes 30 de agosto en el Cotton Bowl Stadium de Dallas, Texas, donde se enfrentarán al Dallas Trinity FC de la USL Super League. Este partido cerrará la serie de amistosos preparatorios del conjunto culer antes de iniciar la nueva temporada con una mentalidad renovada y llena de expectativas.