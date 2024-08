El video del conmovedor mensaje de despedida de Sven-Göran Eriksson, que hizo llorar al equipo de producción que grabó su documental

La profunda reflexión de Sven-Goran Eriksson sobre su enfermedad

El fútbol internacional está de luto luego de conocerse el fallecimiento del entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, quien sufría cáncer de páncreas. El DT dirigió a la selección de Inglaterra y fue campeón con la Lazio en la Serie A de Italia y de la Europa Legue con el Goteborg de su país. En el documental pronto a estrenarse en el que en primera persona habló sobre sobre su enfermedad, el nórdico dejó una conmovedora despedida que tocó los corazones de los integrantes del equipo de producción que lo acompañó mientras se grabaron sus testimonios.

En sus últimas reflexiones, Eriksson, quien llevaba meses enfrentando esta enfermedad terminal, dejó un mensaje profundo y emotivo para sus seguidores. Según revelaron quienes participaron en el documental, el ex estratega hizo llorar a todo los presentes mientras grababa su adiós final en una habitación, sin la presencia de camarógrafos.

En enero de este año, Eriksson, de 76 años, reveló públicamente su diagnóstico de cáncer de páncreas. Claudia Corbisiero, directora de la película, mencionó que, aunque Eriksson siempre había sido abierto, tomó tiempo para que pudiera hablar abiertamente sobre su enfermedad y sus sentimientos. “Él quería asegurarse de que esto no fuera solo una historia triste”, aclaró Corbisiero, citada en el documental.

Durante su intervención en el documental, Eriksson habló sobre dónde le gustaría que se esparcieran sus cenizas tras su fallecimiento. En una visita al lago Fryken, cerca de Sunne en Suecia, confesó que siempre había pensado que sería un lugar ideal para descansar eternamente. “Aquí las cenizas se pueden tirar al agua. Te sientes como en casa,” expresó el exDT.

Eriksson en el Estadio Olímpico de Roma viendo un partido de la Lazio, equipo al que lo llevó al Scudetto en la temporada 1999/2000 (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

A lo largo del documental, también se revelaron detalles sobre el declive de su salud. Su hija Lina compartió, en el estreno en Londres, que su condición “se estaba deteriorando bastante rápido”. La enfermedad impidió a Eriksson viajar a Londres a principios de la semana pasada para promocionar el documental.

En un mensaje final a jugadores, entrenadores y aficionados, Eriksson reflexionó sobre su vida y legado. “Tuve una buena vida. Todos tenemos miedo del día en que muramos, pero la vida también tiene que ver con la muerte. Hay que aprender a aceptarla”, dijo. Agradeció a todos por lo que calificó como una experiencia fantástica y pidió que, en lugar de lamentar su partida, sonrían recordándolo como un hombre positivo.

En una de las escenas más conmovedoras, sus hijos, Johan y Lina, compartieron el momento en que fueron informados sobre el estado crítico de su padre. “Nos enteramos de que había sufrido cinco infartos cerebrales,” contó su heredera. Eriksson aceptó su diagnóstico con cierta resignación, afirmando: “Un día me desperté y me sentí mareado. Sí, tengo cáncer y eso es todo.”

Sven pasó sus últimos días en su casa sueca en Sunne, rodeado de su familia. Su legado y su forma abierta de enfrentar la vida y la muerte han dejado una huella profunda en el mundo del fútbol y entre todos quienes le conocieron.

Sven-Goran Eriksson con David Beckham durante un entrenamiento en previo al Mundial de Alemania 2006 (Martin Rickett/PA vía AP)

En un corte publicado por la productora, el escandinavo reconoció que la enfermedad “fue en shock. Es de esos que no se van, pero tú puedes hacerlo más lento y tener esperanza”.

Confesó que si bien no tuvo “dolor, supe que (la enfermedad) está ahí y un día te llevará”. Aunque no se resignó y sostuvo que “antes de eso, vivo. En lugar de sentarme, pensando en cómo y cuándo sucederá”. Hasta mantuvo cierto sentido del humor y con ironía lanzó “si tengo algo de tiempo extra con mi hora, siempre he sido muy malo planificando el futuro”.

David Beckham y Wayne Rooney también rindieron homenaje a Eriksson en el documental. El ex mediocampista recordó con cariño cómo el orientador le otorgó la capitanía y mostró gran confianza en él, valorando su trato protector hacia los jugadores.

Eriksson se dedicó a la dirección técnica de equipos importantes a lo largo de su carrera, incluyendo la selección inglesa, donde dirigió 67 partidos entre enero de 2001 y julio de 2006, con 40 victorias. Además, tuvo exitosas etapas en clubes como el Benfica, la Roma, la Lazio y, en Inglaterra, con el Manchester City y el Leicester.