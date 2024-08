11 frases de Gallardo tras el empate de River con Newell’s: la vara alta, la lesión de Aliendro y el pedido para Lanzini y el plantel

Marcelo Gallardo destacó que el ritmo del fútbol argentino se caracteriza por la alta fricción y demanda física, factores que su equipo, River Plate, enfrentó en el reciente empate sin goles contra Newell’s en el estadio Monumental por la jornada 12 de la Liga Profesional. Este fue el cuarto empate consecutivo del conjunto de Núñez en el torneo local, situándolo en la décima posición con 17 puntos, siete unidades por detrás del líder Huracán.

En el encuentro, River Plate contaba con la participación de tres futbolistas mundialistas: Marcos Acuña, quien hizo su debut, y Franco Armani y Germán Pezzella, todos campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022. A pesar de tener buenos pasajes de juego, no lograron superar el sólido planteo defensivo de Newell’s, que resiste en los últimos lugares de la tabla con 12 puntos.

Durante la conferencia de prensa, Gallardo analizó detalladamente el rendimiento de su equipo y la calidad defensiva del rival. Subrayó que durante el primer tiempo no pudieron conectar de manera continua debido a la presión de Newell’s. Afirmó que en la segunda mitad tuvieron más oportunidades de ataque, pero les faltó decisión en momentos claves.

“El fútbol argentino es un poco de eso, mucha fricción, mucho emparejamiento de lo físico y obviamente hay que estar a la altura para que después las cualidades técnicas de los jugadores resuelvan los partidos. En el primer tiempo no pudimos conectar, salvo dos o tres momentos que salimos de la presión, pudimos terminar mejor, no lo hicimos con continuidad producto de esa solidez defensiva y agresividad de Newell’s que lo hizo muy bien. En el segundo tiempo tuvimos mejores posibilidades, teníamos jugadores de frente al arco, en campo rival con mejores posibilidades de ataque y nos faltó tal vez decidir mejor, en esas instancias finales, decidir mejor, tener mejores resoluciones, para terminar de abrir un partido”, describió.

En ese sentido, Gallardo mencionó un momento crítico del partido cuando un pase filtrado de Manuel Lanzini a Meza podría haber definido el encuentro, pero la resolución no fue favorable. “Las resoluciones son técnicas, más allá de lo físico. Es fundamental que los jugadores resuelvan y den soluciones. Ante la jerarquía de Maxi, que en general resuelve bien, esto fue parte de lo que se vio esta noche, no pudimos conectar eso”, destacó.

El entrenador señaló que el equipo necesita tiempo para mejorar la sincronización y el rendimiento, aprovechando las próximas semanas de entrenamiento sin partidos. Además reconoció el esfuerzo físico y mental necesario para enfrentar la alta exigencia del fútbol argentino y la importancia de aumentar la calidad de respuesta física del plantel. “Estamos en construcción. Los partidos nos van dando un diagnóstico claro de qué nos falta, más allá de los cinco partidos, el poco tiempo que llevamos, no pasamos un mes todavía. Jugamos partido tras partido, esta semana tendremos entrenamientos, la que viene también, ganar tiempo es fundamental para nosotros para mejorar lo que queremos construir y el tiempo es necesario. Tengo muy buen plantel, tengo jugadores que están muy dispuestos a construir algo bueno, y eso dependerá del tiempo de trabajo. Los partidos nos dan la pauta de que nada va a ser fácil, en Argentina nadie te regala nada, los equipos de menores calidad te van a disponer de disputa física tremenda como se vieron los últimos partidos. Va a ser así y hay que prepararse para eso, elevar nuestra calidad de respuesta física para soportarlo”.

Y agregó: “Las resoluciones son técnicas, más allá de lo físico, todo el mundo puede correr y jugar con intensidad alta, pero los que terminan destacándose son los jugadores que resuelven y dan soluciones. Siempre fue así en el fútbol, hoy más que nunca en un fútbol argentino que se juega como se vive. Es muy difícil estar con la lucidez para tomar buenas decisiones, nosotros tenemos jugadores para hacerlo. Hay que tratar de mejorar en ese aspecto y seguir trabajando y creer que estamos capacitados para jugar mucho mejor. La vara para nosotros está muy alta, no podemos conformarnos con poco, o ganar por la mínima en partidos friccionados y cerrados, hay que intentar ser mejor que el rival ante situaciones adversas. En esto está lo físico y mental, pero sobre todas las cosas, lo técnico, que termina liberando cualquier postura defensiva, y tenemos jugadores para eso”.

Con respecto a la lesión de Rodrigo Aliendro, quien tendría una luxación de hombro izquierdo, Gallardo expresó su preocupación por la desafortunada jugada y adelantó que esperarán los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión y la evolución del jugador. “Una mala suerte en una jugada desafortunada. Veremos cómo está mañana a través de los estudios, más allá de lo que pueden diagnosticar los médicos y ver qué tiene exactamente y cómo va a ser su evolución”.

Sobre el final, Gallardo habló sobre la introducción de jugadores como Lanzini, resaltando la calidad técnica que aportan y la necesidad de adaptarse a las exigencias del equipo. Recordó que disponer de un plantilla completa permite una mejor elección sobre quiénes inician y quiénes terminan los partidos, según el estado físico y mental de cada jugador.

“Todos los buenos jugadores, todos los que tengan voluntad de mejorar e inteligencia para asimilar de ser complementarios que nosotros queremos, todos son bienvenidos. Siempre. Vengo hablando con Manu, es un jugador que no vamos a describir su calidad técnica, venía con esa problemática (lesiones), necesitamos que todos se pongan a disposición de lo que queremos. Hay una gran asimilación del mensaje que nosotros intentamos transmitir. Necesitamos poner de la mejor manera posible a todos bien para que para mí sea un problema armar un equipo”, precisó.

Por último, explicó qué les dijo a jugadores como Maximiliano Meza, Germán Pezzella o Marcos Acuña para convencerlos de que vengan a jugar al club. “River es seductor para cualquier futbolista, la sola mención de ser River el que te va a buscar. Creo que eso es una muy buena causa y a partir de ahí los jugadores que pasan mucho tiempo en Europa y acomodan su vida, no solo profesional y familiar, está siempre la idea en qué posiciones están para volver. Ahí necesitas de la voluntad del futbolista y su familia, más allá de lo que seduce una institución como River”.

Otras frases de Marcelo Gallardo:

“Más allá de los esquemas, arrancamos con un 4-3-3, buscamos tener algunas posibilidades de acuerdo a nuestras características de jugadores. Fluir juego y encontrar espacios, por dentro y por fuera. Tenemos jugadores de buena riqueza técnica para generar el uno contra uno, por dentro o fuera, pero los rivales también juegan, y cuando no te dejan jugar es difícil, y ahí necesitas de la impronta del futbolista, más allá de los sistemas”.

“En el segundo tiempo tuvimos varios momentos para resolver mejores situaciones, eso abre partido y desde ahí le generas al rival que te propone un rival como esta noche, que se rompan un poco y a partir de ahí fluir de otra manera. No pasó, tenés que abrir los partidos en el momento justo, como nos pasó contra Talleres. Hoy no pasó contra un rival que hizo muy bien”.

“Se juega con 11, tengo que elegir quiénes inician y quiénes terminan, en eso intento ser lógico de acuerdo a las situaciones individuales de cada uno. Hice un diagnóstico claro de entrada de lo que necesito, para que el equipo funcione de la mejor manera, los jugadores me van marcando situaciones en el día a día, comportamientos de la semana cómo se sienten en los partidos. Ahí puntualizo quiénes están para 40 ó 30 minutos, o asimilar un esfuerzo de 90 minutos, en esa búsqueda estamos. El diagnóstico está hecho, necesitamos trabajar para poner en forma a todos los jugadores, física y mentalmente”.

“El resultado positivo más urgente que teníamos en la Copa (Libertadores), y lo pudimos sortear. No conforme con eso, buscamos continuidad que siga fluyendo, no tenemos que dejar de lado que enfrentamos a rivales y que nos lleva a jugar a un terreno que tenemos que buscarle la forma de poder romper esas situaciones que nos plantean. Asumimos lo nuestro cómo debemos fluir en el juego, pero también hay que respetar a los rivales que juegan y se disponen a bloquearte situaciones de juego, en eso tenemos que estar mejor”.

“Ni para mí ni para ningún DT el ideal es subirte a un tren que está en marcha, tienes que subirte y tomar decisiones de acuerdo a lo que estás viendo o veías de afuera. A veces lo que ves de afuera no es una observación real porque cuando estás adentro ves otra cosa. Cualquier entrenador que inicia un ciclo tiene que intentar funcionar de la mejor manera para ganar partidos. Si no funciona el problema es de uno porque a partir del momento que uno toma la decisión de involucrarse, es mi problema, mi decisión y hay que hacerse cargo, No tengo problema de hacerlo, como cuando me fui a Arabia sabiendo que no era el ideal, y lo mismo ahora, que es mi responsabilidad que el equipo se conforme de mejores posibilidades. Tengo un buen plantel y tengo que disponer de tiempo, cuando no lo tenés están las urgencias, y ahí el mensaje tiene que ser urgente. Por eso fue tan importante haber pasado a Talleres, no había tiempo, fue la victoria de la urgencia, ese fue mi mensaje hacia adentro. Esa fue mi primera batalla ganada en poco tiempo. Ahora tenemos que seguir construyendo, no lo pude hacer desde el inicio porque no estaba, ya tendré tiempo. Tenemos objetivos muy hermosos por delante como para perder tiempo”.