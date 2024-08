El mercado de Boca Juniors tras la eliminación de la Sudamericana y la postura de cara a las dos competencias que quedan

Boca incorporó a seis futbolistas en el actual mercado de pases

Para Boca es momento de cicatrizar la herida que dejó la eliminación en la Sudamericana y cambiar rápido el chip para meterse de lleno en la Liga Profesional y Copa Argentina. Con Diego Martínez en la mira, el Consejo de Fútbol tendrá que definir si realiza algún movimiento de mercado más luego de los seis refuerzos que arribaron en este libro y considerando que la AFA extendió el plazo del cierre hasta el viernes 6 de septiembre (solo para incorporar en el medio local).

Caídas las posibilidades de Alan Velasco (FC Dallas se plantó y lo declaró intransferible) y Carlos Palacios (delantero de Colo Colo de Chile que disputará los cuartos de final de la Libertadores frente a River), al Xeneize ya no llegará una cara proveniente del exterior porque había tiempo hasta este jueves para inscribir a los jugadores en el TMS. Por ende, Juan Román Riquelme y compañía solo procederán a efectuar transferencias a través de préstamos o ventas.

El presidente declaró antes de la revancha contra Cruzeiro en Belo Horizonte: “Se ha hecho un trabajo enorme, llegaron seis futbolistas y Anselmino fue vendido, y tenemos la suerte de que se quedó con nosotros. En realidad son siete los refuerzos. Velasco es un gran jugador de fútbol, a mí los que juegan bien me gustan y los quisiera tener a todos acá. Hasta el último día en el mercado de pases vamos a intentarlo, sea él u otro futbolista”.

Qué dijo Riquelme de la chance de sumar a Alan Velasco

El más destacado de los refuerzos hasta ahora fue Milton Giménez, que con el gol que le convirtió a Cruzeiro en Brasil acumuló la tercera conquista desde que se puso la 9 de Boca (las otras dos fueron ante Barracas Central y San Lorenzo) y asoma como una alternativa confiable a Miguel Merentiel y Edinson Cavani, que se recupera de un desgarro. En un segundo escalón están Gary Medel y Agustín Martegani, a los que el cuerpo técnico los consideró para los últimos compromisos y sumaron bastantes minutos.

Los que todavía no hallaron del todo su lugar son Brian Aguirre, que no sumó minutos en la Sudamericana ya que no estaba habilitado ante Independiente del Valle y no ingresó en ninguno de los dos encuentros frente a Cruzeiro, Tomás Belmonte, quien ya disputó ocho cotejos alternando titularidad y suplencia pero estuvo lejísimos de exhibir su mejor nivel, e Ignacio Miramón, quien debutó contra San Lorenzo y fue reemplazado en el entretiempo evidenciando una clara falta de rodaje futbolístico.

¿Qué piensa el Consejo sobre la valoración de calidad del plantel? Según pudo averiguar Infobae, Boca solamente hará un esfuerzo sobre el cierre del mercado por alguna posibilidad que pueda surgir y/o en caso de que alguno de sus futbolistas sea traspasado al exterior. Por caso, llegó una oferta del Fenerbahce de Turquía por Cristian Medina que fue considerada insuficiente (rondaba los 8 millones de euros), pero los turcos mejorarían la cifra y volverían a la carga por él. Cerrada la cesión de Aaron Anselmino hasta al menos fin de año, Riquelme y compañía consideran que todos los puestos están cubiertos, pese a que les hubiera gustado contar con una alternativa más en la ofensiva.

Martínez y Riquelme terminan de definir los movimientos en el mercado de pases

Con tres arqueros como Chiquito Romero, Leandro Brey y Javi García, más los defensores Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Gary Medel, Marcos Rojo, Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi, se cree que la defensa está bien fortalecida. En este plano hay que recordar al lesionado Lucas Blondel (no es seguro que vuelva a jugar oficialmente en 2024), Nicolás Valentini (se irá libre a fin de año) y Frank Fabra, que está bastante relegado en la consideración del DT. Además, surgen como recambio desde las inferiores Lautaro Di Lollo y Mateo Mendia.

En el mediocampo, Diego Martínez dispone de Cristian Medina, Jabes Saralegui, Tomás Belmonte, Pol Fernández, Ignacio Miramón, Mauricio Benítez, Agustín Martegani y Kevin Zenón (el que corre de atrás es Juan Ramírez y están los chicos Milton Delgado y Julián Ceballos como opciones). Y en la ofensiva figuran Cavani, Merentiel y Milton Giménez, más extremos como Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Brian Aguirre. El cuerpo técnico contará entonces con 25 jugadores con un rol activo para afrontar lo que queda de Liga Profesional y Copa Argentina, un número lógico para doblegar cargas físicas y que todos sus elementos tengan una cuota de protagonismo.

Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, publicó un mensaje respaldando al plantel tras la eliminación en Belo Horizonte: “Porque en las adversidades es donde conocemos nuestras mayores virtudes. Lucharon, compitieron y dejaron a nuestro escudo en lo más alto. Estoy orgulloso de ustedes por lo que hicieron hoy en Brasil, orgulloso de pertenecer a este club, orgulloso de amar tanto a Boca. ¡Gracias!”. En la imagen que posteó aparecían Merentiel, Medel, Blanco, Belmonte y Lema abrazados durante la tanda de penales.

Antes de abrirse la serie contra Independiente del Valle en Ecuador por los 16avos de la Sudamericana y tras el error administrativo que privó a Boca de usar a los que por entonces eran sus cuatro refuerzos (Medel, Belmonte, Aguirre y Giménez), Riquelme había adulado públicamente al grupo: “Estamos contentos con el plantel que tenemos, con los jugadores que tenemos desde hace mucho tiempo, con los chicos de inferiores que van creciendo y van llegando a primera, y con los jugadores nuevos que han llegado a nuestro club. Creemos que estamos formando un buen plantel, tenemos mucha ilusión por competir”. Boca compitió, pero nuevamente se quedará con las manos vacías a nivel internacional. Y eso, a Román, le hace ruido.

El Xeneize figura en el octavo lugar de la tabla de la Liga Profesional, a 6 puntos del líder Huracán. En tanto, está a dos unidades de la línea de ingreso a la Libertadores por Tabla Anual, una de los caminos de acceso que tiene para jugar la Copa más preciada en 2025. Este lunes visitará a Estudiantes en La Plata (arrancará a las 21) por la Fecha 12, mientras que el sábado 31/8 recibirá a Rosario Central en la Bombonera. Habrá parate por Eliminatorias Sudamericanas, pero no para Boca: el viernes 6 de septiembre se confirmaría el cruce de octavos de final de Copa Argentina ante Talleres de Córdoba (sería en Mendoza), un encuentro que pasó a cotizar en bolsa ya que, además de otorgarle un título, la copa nacional sería vía directa para sellar el boleto a la Libertadores del año que viene.

LA OPINIÓN DE LOS HINCHAS SOBRE EL MERCADO DE PASES

