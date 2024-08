Rosario Central se mide a Fortaleza en Brasil en busca de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Rosario Central enfrenta a Fortaleza

Rosario Central y Fortaleza dirimirán un boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles desde las 19 en el Estádio Castelão, ubicado en el estado brasileño de Ceará. La llave quedó abierta desde el 1-1 fijado durante el compromiso de ida y la victoria de cualquier equipo lo clasificará a la siguiente instancia. Si empatan en los 90 minutos, habrá penales. El árbitro uruguayo, Esteban Ostojich, impartirá justicia y el VAR estará a cargo de su compatriota, Andrés Cunha. Transmite DSports.

Los dirigidos por Matías Lequi, quien asumió en el cargo de manera interina en reemplazo de Miguel Ángel Russo, llegan tocados a su expedición fronteras afuera de la Argentina porque no cuentan para este partido con Marco Ruben, Agustín Módica (ambos lesionados) y Jáminton Campaz, suspendido, mientras que Enzo Copetti no llegará en plenitud física al decisivo compromiso. Ante la falta de variantes ofensivas, el entrenador volvió a citar a Luca Martínez Dupuy, que no juega con esta camiseta desde mayo.

A pesar de estas malas noticias, el Canalla tiene a su favor la estadística porque acumula un invicto de seis partidos en la fase de octavos de final en competiciones Conmebol con tres victorias y misma cantidad de empates. Esta seguidilla incluye cuatro choques ante rivales brasileños (2 victorias y 2 empates).

Por otro lado, Fortaleza deposita su ilusión en los recientes registros de la Sudamericana, al haber perdido solo uno de sus 10 partidos eliminatorios en esta competencia, y fue ante Independiente en la primera fase de 2020 (1-0). Desde ese momento, los liderados por el argentino, Juan Pablo Vojvoda, arrastran cinco victorias y cuatro empates en el tiempo regular. Vale destacar, fue el último finalista y cayó en la definición por penales contra Liga de Quito en Uruguay.

El ganador de la eliminatoria se enfrentará en los cuartos de final a Corinthians, que se impuso en los tiros desde los doce pasos a Bragantino tras igualar 3-3 en los 180 minutos. Esta ronda se jugará en las semanas del 18 y 25 de septiembre.

Posibles formaciones:

Fortaleza: Joao Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic, Tomás Cardona, Bruno Pacheco; Matheus Rosseto, Sasha, Pedro Rocha, Pedro Augusto; Breno Lopes y Renato Kayser. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Mauricio Martínez; Ignacio Malcorra, Jonathan Gómez, Lautaro Giaccone; y Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

Hora: 19

Estadio: Castelão

TV: DSports