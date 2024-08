Ganó una medalla en los Juegos Olímpicos y su cuenta en OnlyFans se convirtió en furor: “Recibo solicitudes extrañas”

Alysha Newman "twerkea" para celebrar un salto con garrocha en París 2024

La saltadora con garrocha Alysha Newman vio un notable aumento en suscriptores a su cuenta de OnlyFans tras su exitosa participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La canadiense de 30 años, ganadora de la medalla de bronce, fue elogiada durante el máximo evento multideportivo no solo por sus habilidades atléticas, sino también por su carisma y actitud positiva que la convirtió en una de las deportistas virales en el evento que se llevó a cabo en la capital de Francia.

“Sentí que, con o sin la medalla, obtener la exposición en el escenario mundial me daría una base de fans adicional”, explicó la atleta de Canadá en diálogo con el diario The Sun. Hay que recordar que la celebración de Newman tras completar un salto de 4.85 metros sobre la varilla se hizo famoso por la danza de twerk que realizó en medio de la prueba.

Tras ese momento, uno de los más divertidos durante los Juegos Olímpicos, provocó que los seguidores de OnlyFans conocida por su contenido audaz, los suscriptores crecieron. Desde que abrió su cuenta hace tres años tras su participación en los JJOO de Tokio, la canadiense ofrece a sus seguidores una combinación de imágenes de entrenamiento, fotos en lencería y videos.

En la entrevista con el periódico británico, Newman comentó sobre su creciente base de suscripciones: “Lo que más he escuchado es gente diciendo que nunca habían estado más interesados en el salto con pértiga femenino y eso me llena de emoción”. La plataforma en línea es un espacio donde logró conectar de manera más íntima con sus fanáticos, quienes pagan poco más de 12 dólares mensuales para acceder a su contenido. Es más, durante los Juegos Olímpicos, el precio para acceder descendió a poco más de USD 7, lo que le permitió atraer la atención de alrededor de más de 65 mil usuarios.

Alysha Newman tras ganar la medalla olímpica en París 2024 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Newman forma parte de un grupo de atletas que ha recurrido al mencionado sitio que ofrece contenido para adultos con el fin de obtener ingresos adicionales. Nombres como los del ex tenista Nick Kyrgios, la ex luchadora de UFC Paige VanZant, y la boxeadora Ebanie Bridges, son algunos de los más famosos en el mundo del deporte que llegó a Only Fans.

A raíz de sus experiencias en la plataforma, Newman se enfrentó a solicitudes inusuales por parte de sus seguidores. “Siempre recibo solicitudes extrañas. Muchas personas pidieron fotos de todas mis medallas alineadas”, dijo, reflexionando sobre cómo estas peticiones han ampliado su perspectiva del público.

A pesar de las críticas que puso recibir en un comienzo, quien también logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 decidió aventurarse en la plataforma tras discutirlo con su familia. “Si no lo intentas, ¿cómo lo sabrías?”, recordó lo que le dijo su hermana, según comentó a SunSport.

A su vez, la atleta enfatizó la importancia de su relación con sus seguidores, quienes, según cuenta, la apoyan incluso en los momentos difíciles. “Lo he dicho muchas veces: sin fans no habría deporte. Soy muy consciente de eso. Esa medalla que recibí es tanto suya como mía”, explicó en la extensa charla con el medio inglés.

Aunque inicialmente tenía reservas sobre unirse a OnlyFans, en la actualidad para la atleta de Canadá toma la plataforma como una herramienta esencial para el crecimiento de su carrera en el atletismo. “Puedes ser quien quieras,” afirmó sobre la libertad y flexibilidad que le ofrece subir el contenido que ella quiere publicar. “Ha sido una plataforma que nunca hubiera esperado que me gustara por encima de todas las demás”, concluyó la ganadora del bronce en París 2024.