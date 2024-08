La “batalla mental” contra los resultados, su relación con Brad Pitt y el plan de retiro: las revelaciones de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton habló de su retiro y de la "batalla mental" para superar los malos resultados (REUTERS/Albert Gea)

El próximo fin de semana se dará el regreso de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos, el hogar del actual campeón del mundo Max Verstappen. Justo un mes después de la última prueba, que terminó con la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Bélgica.

En las últimas carreras, el siete veces ganador del título de pilotos volvió a estar en el centro de la escena ya que pudo celebrar dos victorias. Una de ellas fue muy especial, ya que llegó a la bandera de cuadros en el primer lugar en Gran Bretaña y logró su novena victoria en el mítico trazado de Silverstone, estableciendo un récord de la mayor cantidad de triunfos de un piloto en un solo circuito.

En la antesala de volver a subirse a la butaca de su Mercedes, Hamilton brindó una larga entrevista en la que habló de su “batalla mental” para superar la difícil etapa al volante sin poder lograr buenos resultados en la F1 y cómo planifica su despedida de la categoría tras su nueva experiencia en Ferrari desde la próxima temporada.

“Ha sido principalmente una batalla de la mente. Manteniéndote cuerdo, tratando de adquirir nuevas herramientas. En última instancia, siempre se trata de persistencia y dedicación. Trabajo duro. Siempre acaba pagando. Creo que aprendí que la vida realmente se trata de cuánta dolor puedes experimentar y seguir adelante, y cuánto puedes sufrir y seguir avanzando, ¿sabes? Y esa es la vida, ¿verdad? No es cómo caes; es cómo te levantas”, expresó el piloto británico en diálogo con la publicación Esquire.

“Es cómo continúas aplicándote cada día. Es cómo te conectas con las personas con las que trabajas. Probablemente aprendí a ser un mejor compañero de equipo en este período, porque hemos tenido más tiempo para enfocarnos en la comunicación”, agregó Hamilton.

Brad Pitt durante el GP de Bélgica de la F1 (REUTERS/Johanna Geron)

Acto seguido, tras ser consultado sobre si tiene una idea de cuánto continuará en la F1, el hombre que igualó en la cantidad de campeonatos a Michael Schumacher fue contundente en su mensaje. “Definitivamente lo tengo. Hay días en que digo, ‘caray, no sé cuánto más puedo seguir’. Hay días en que digo, ‘caray, me encantaría un descanso, un descanso de verdad’, porque no tienes un verdadero gran descanso en la temporada como otros deportes. No terminas hasta mediados o finales de diciembre, y luego ya estás de vuelta en el entrenamiento en enero, y eso es dos veces al día que estás entrenando. Hay otro par de horas de terapia que estás haciendo durante ese tiempo también. Así que realmente no estás teniendo una gran cantidad de tiempo libre. Y en febrero, ya estás completamente ocupado hasta diciembre”, explicó sobre las exigencias de ser un corredor en la categoría más relevante del automovilismo.

Y agregó: “Definitivamente tengo mentalmente un plan de hasta dónde me gustaría extenderme. Estoy muy enfocado en cómo mirar las marcas con las que colaboro, las compañías que estoy empezando, cómo manejo mi tiempo entre todas esas, y cómo puedo dedicarme a este trabajo todavía. ¿Habrá un momento en que no estoy completamente comprometido y simplemente no estoy enamorado de ello? Ese es el momento que espero que nunca llegue, en el sentido de que he dejado de amar esto. Pero sabré cuándo necesito parar. Lo sentirás”.

Además, el piloto de 39 años, el más ganador en el historial de la Fórmula 1 y que más veces se subió a un podio comentó sobre su relación con Brad Pitt, el famoso actor de Hollywood que está como cabeza de una película sobre la máxima categoría que está en boca de todos los fanáticos.

“Estuvimos allí desde el principio. Había un par de guiones por ahí. Conocía a Joe (Kosinski, el director de la película) desde cuando hablamos de hacer Top Gun: Maverick a través de Tom (Cruise). Tom me puso en contacto con Joe, y hubo discusiones sobre estar en la película. Y luego seguimos en contacto. Luego todos nos volvimos a conectar para hablar sobre la posibilidad de hacer una película de Fórmula 1. Y luego pasamos por todo este proceso de trabajar con un escritor”, dijo quien es uno de los productores de la película.

Pitt será el actor principal y Hamilton fue clave para ayudarlo en la conducción de un monoplaza previo a las grabaciones. ¿Cómo fue esa experiencia? Así lo relató el siete veces campeón del mundo. “Fuimos a una pista en Los Ángeles. Lo llevé y me senté en el asiento del pasajero, y él condujo. Solía ser instructor de conducción cuando era más joven. Era una forma de ganar algo de dinero a tiempo parcial mientras competía. Así que me he sentado con Dios sabe cuántos no pilotos de carreras. Puedes darte cuenta de inmediato de los buenos, los malos. De inmediato estaba en ello. Podías notar que lo tiene. Lo tiene en su ADN. Simplemente no ha podido perfeccionarlo como nosotros. Pero tiene mucho potencial.”, explicó sobre las cualidades del intérprete de F1, que se estrenará en 2025.

El británico viene de ganar en Bélgica (REUTERS/Johanna Geron)