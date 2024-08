El elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez en la previa de su debut con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid

Este lunes no será un día más para Julián Álvarez. Es que luego de ser campeón con la selección argentina de la Copa América, y de participar de los Juegos Olímpicos con el conjunto de Javier Mascherano en París 2024, la Araña tendrá su debut con su nueva camiseta, la del Atlético de Madrid.

El conjunto madridista se movió rápido en el mercado de pases y dio uno de los golpes más resonantes en el verano de Europa con una inversión de más de 90 millones de euros por el pase del ex delantero de River Plate, si también contamos variables por objetivos impuestos en el contrato del futbolista, que será hasta por los próximos seis años hasta 2030.

En la previa del estreno por la liga española frente al Villarreal en el estadio El Madrigal, el que habló sobre el valor de la llegada de Julián a su equipo fue ni más ni menos que el DT colchonero. “Fue todo muy repentino, todo muy rápido. Llegó hace muy poquito. Creo que lleva cuatro entrenamientos, no creo que más. Se está adaptando. Ha jugado Olimpiadas y Copa América, ha tenido poco descanso, en estos últimos diez días de vacaciones también no fueron vacaciones puras porque estuvo pendiente de si se quedaba en el City o se iba con nosotros, las charlas no te dejan terminar de relajarte del todo”, explicó el Cholo Simeone en diálogo con los medios en conferencia de prensa.

Acto seguido, el entrenador del Atlético de Madrid, donde también tuvo su paso como futbolista, fue elogioso con Álvarez por su forma de jugar y la vínculo en relación a la historia de la institución.

El Cholo elogió a Julián Álvarez (EFE/Fernando Alvarado)

“Lo veo bien, sabiendo el lugar que tiene y entendiendo el lugar donde viene. Todas las características que tiene se acercan al ADN del Atlético de Madrid. Esperamos con expectativa todos su rendimiento. Esto no es una responsabilidad, pero sí se ha ganado un lugar importante y ojalá podamos formar un equipo grupalmente para que sus características nos ayuden”, comentó el argentino.

Al ser presentado en el Aleti, el atacante campeón del mundo con Argentina habló sobre su salida del Manchester City. “Mis objetivos son intentar lograr mi mejor versión como jugador, como persona también, para ayudar al Atlético a ganar y dejarlo en lo más alto”, manifestó el cordobés, que viene de marcar 19 goles y brindar 13 asistencias en 54 presentaciones bajo la tutela de Pep Guardiola en la pasada temporada.

Tras dos temporadas en Inglaterra, el delantero ganó en el conjunto inglés dos Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Ahora, Álvarez tendrá un nuevo desafío en un club que buscará volver a buscar el título de La Liga contra el poderío del Real Madrid, que incorporó a Kylian Mbappé, y a lo que podrá ofrecer el Barcelona con Hansi Flick en el banco de suplentes.

Más allá de su análisis de la llegada del argentino, Simeone se refirió justamente a quiénes serán los candidatos en la lucha por el título en España. “Claramente, en principio, parte el Real Madrid como mejor equipo de la temporada y tendrá que demostrarlo con todos los futbolistas maravillosos que tiene. Y todos los demás estaremos detrás seguramente para competir contra el equipo que en estos momentos parecería que es de los mejores”, comentó Simeone.

“Nosotros aspiramos a seguir compitiendo partido a partido, como hemos hecho siempre. No vamos a cambiar. Está claro que, sobre todo, el Barcelona sigue teniendo un equipo muy importante y el Real Madrid sigue teniendo a futbolistas que son fenomenales. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Como ya decíamos la pasada temporada, el Bilbao y la Real Sociedad crecen, el Villarreal, con el míster (Marcelino García Toral), seguramente competirá, y entiendo que tendremos una temporada importante a nivel general”, concluyó Diego Simeone.