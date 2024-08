Tras la venta de Julián Álvarez, Manchester City sorprendió con el fichaje de su reemplazante

Divin Mubama llegaría al Manchester City tras quedar libre en West Ham (Reuters/Andrew Boyers)

Manchester City, uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo, se encuentra en una fase de reestructuración de su plantilla tras la millonaria venta del delantero Julián Álvarez al Atlético de Madrid. El conjunto inglés, uno de los principales candidatos a alzar las Champions League esta temporada, realizó un sorpresivo movimiento dentro del mercado de pases para reemplazar al campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

La salida de la Araña ha sido un duro golpe para el equipo dirigido por Pep Guardiola, quien había depositado gran confianza en el joven delantero desde su llegada a Europa. Durante la temporada pasada, el surgido de la cantera de River Plate se destacó en varias posiciones del frente ofensivo, acumulando un total de 19 goles y 13 asistencias. Además, su versatilidad fue clave para cubrir la ausencia de Erling Haaland debido a una lesión.

En respuesta a esta pérdida, y a la grave lesión del canterano Oscar Bobb, Guardiola no ha descartado en conferencia de prensa la incorporación de nuevos jugadores para fortalecer el sector ofensivo. “Tal vez. O tal vez no. Ya veremos. Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. No puedo responderte ahora mismo”, mencionó en la previa al debut en la Premier League ante Chelsea.

Acorde a las informaciones de Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias de futbolistas, el Manchester City estaría muy cerca de concretar el fichaje del joven delantero británico Divin Mubama, procedente del West Ham. A pesar de quedar libre del club londinense, los ‘Cityzens’ abonaron una cifra resarcitoria de 1.2 millones de libras para asegurar su llegada. El punta, de apenas 19 años, se perfila como un delantero central clásico y promete traer un nuevo impulso goleador al equipo.

Este movimiento llamó la atención entre los aficionados de la institución y supone una apuesta arriesgada, ya que llegaría al club para ocupar el lugar que dejó vacante Álvarez, quien pese a su corta edad supo ser campeón del mundo y bicampeón de América y contribuir de gran manera en la obtención de la única Champions League del conjunto de Manchester.

La pasada temporada llegó a disputar 12 encuentros con el primer equipo del West Ham (ninguno como titular) entre todas las competencias y no marcó ningún gol. Mubama, que cuenta con raíces congoleñas, cuenta con pasado en las distintas selecciones juveniles de Inglaterra.

Además de este fichaje, el City también ha sumado al extremo brasileño Savinho, proveniente del Girona pero cuyo pase era del Troyes. El extremo ya ha tenido minutos de juego destacándose en la reciente victoria sobre el Manchester United en la Community Shield.

En su primera conferencia de prensa como deportista del Atlético de Madrid, Julián Álvarez explicó los motivos que lo llevaron a buscar otro rumbo en su carrera. “Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda las herramientas y espacios para tratar de lograr mi mejor versión”.

Pep Guardiola, por su parte, dejó entrever que el cordobés añoraba cambiar de destino y que él prefiere contar con futbolistas que estén realmente a gusto y al ciento por ciento enfocados en el proyecto del conjunto inglés. “Cuando no están felices aquí no pueden rendir a su máximo nivel, y aquí exigimos que rindan al máximo nivel. Tu no puedes, en cualquier profesión, levantarte por la mañana, hacer y tener una gran sonrisa si tu te quieres ir. Luego lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con el club. Siempre lo he pensado. Si quieres estar es porque te apetece estar aquí. Sino, la vida del futbolista es muy corta y tienes que buscar los sitios en donde crees que serás más feliz”, soltó.

La Araña, tras dos temporadas en Inglaterra, ganó en el conjunto inglés dos Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.