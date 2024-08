La frase de Pep Guardiola sobre la salida de Julián Álvarez del Manchester City y su sorpresa ante una consulta por el Diablito Echeverri

Pese a contar con varias bajas de peso, Manchester City inició la temporada con una sonrisa al vencer por penales a su clásico rival Manchester United y quedarse con la Community Shield. Sin embargo, por estas horas, en tema pareciera central en los Ciudadanos: la salida del argentino Julián Álvarez rumbo al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

El que se refirió a la salida de la Araña fue el director técnico Pep Guardiola, quien dejó entrever que el cordobés añoraba cambiar de destino y que él prefiere contar con futbolistas que estén realmente a gusto y al ciento por ciento enfocados en el proyecto del conjunto inglés.

“Cuando no están felices aquí no pueden rendir a su máximo nivel, y aquí exigimos que rindan al máximo nivel. Tu no puedes, en cualquier profesión, levantarte por la mañana, hacer y tener una gran sonrisa si tu te quieres ir”, comenzó su relato el exitoso estratega español. Y luego, añadió: “Luego lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con el club. Siempre lo he pensado. Si quieres estar es porque te apetece estar aquí. Sino, la vida del futbolista es muy corta y tienes que buscar los sitios en donde crees que serás más feliz”.

El cordobés viene de marcar 19 goles y brindar 13 asistencias en 54 presentaciones bajo la tutela de Pep Guardiola en la pasada temporada. Tras dos temporadas en Inglaterra, el delantero ganó en el conjunto inglés dos Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

En su primera conferencia de prensa como deportista del Atlético de Madrid, la Araña se mostró en una línea similar a la hora de explicar los motivos que lo llevaron a buscar otro rumbo en su carrera. “Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda las herramientas y espacios para tratar de lograr mi mejor versión”. Además puntualizó que su pedido no estuvo relacionado con su futuro en la Selección: “Después de conocer a Scaloni, que él siempre dijo que mientras tengan ritmo y juegues, aunque después es por rendimiento, pero vas a tener un lugar en la Selección. No fue por eso, fue por algo más personal, del día a día”.

Además de Álvarez, los Ciudadanos se desprendieron en este mercado de pases de Taylor Harwood-Bellis, Sergio Gómez y Tommy Doyle, mientras que solamente fichó a Savinho.

Más tarde, en conferencia de prensa, Pep Guardiola se refirió a la dura lesión que sufrió el extremo derecho Oscar Bobb, la cual lo dejará fuera de los campos de juego durante varios meses. Ante esta baja, sumado a la salida de Julián, al español le preguntaron sobre las versiones que marcaban que el Diablito Echeverri se podría sumar antes de tiempo al club (lo compraron en enero y lo dejaron a préstamo hasta fin de año en River Plate).

“No tengo idea sobre un pedido para sumar a Echeverri ahora. No he hablado con Txiki Begiristain (director del fútbol) sobre el tema”, fue la escueta respuesta que brindó el director técnico, llevando algo de tranquilidad a los aficionados del Millonario, ya que anhelan contar con el joven mediocampista hasta fin de año para que pueda disputar la totalidad de la Copa Libertadores (se encuentran en octavos de final -en la ida le ganaron 1 a 0 a Talleres en Córdoba-) y la Liga Profesional (tras diez jornadas figura en el noveno lugar a cinco del líder Huracán).

El ganador de las últimas cuatro Premier League (ganó seis de las últimas siete ediciones) iniciará la defensa del título este domingo con un duro compromiso: irá a Stamford Bridge para verse las caras con el Chelsea de Enzo Fernández.