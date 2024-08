Julián Álvarez fue presentado en el Atlético Madrid, explicó por qué se fue de Manchester City y avisó: “No soy un superhéroe”

Atlético de Madrid dio uno de los grandes golpes del mercado de pases con la intención de dar un nuevo paso hacia adelante y ser protagonista en todas las competencias. El conjunto de la capital española logró cerrar el fichaje de Julián Álvarez, flamante bicampeón de América con la selección argentina y una de las principales figuras del Manchester City.

Tras ser anunciado en las redes sociales con algunos guiños sobre su apodo, y a la espera de poder sumar minutos este lunes en el primer partido del Colchonero en La Liga de España (visitarán al Villarreal), la Araña brindó una conferencia de prensa en la que agradeció el apoyo incondicional que recibió por parte de los aficionados desde el primer minuto, contó cuáles serán sus objetivos en esta nueva etapa y explicó por qué decidió marcharse de los Ciudadanos.

“He sentido bastante el cariño de toda la gente de este club, por redes sociales, por mensajes, gente que se acercó al centro de entrenamientos”, comenzó su relato el cordobés. Y añadió: “Desde el primer momento, incluso antes de que se haga oficial, me demostraron su cariño y apoyo. Cuando llegué a la ciudad mucha gente seguía el vuelo. Eso a uno lo pone feliz, el apoyo de la gente le da confianza a uno. Estoy entusiasmado por conocerlos lo antes posible”.

Pese a su corta edad (24 años), el hombre surgido de la cantera de River Plate cuenta con un impactante palmarés. Al ser consultado sobre si ayudará al Atleti a ganar su primera Champions League luego de estar junto a Lionel Messi en su primera Copa del Mundo y en la primera Liga de Campeones de Guardiola fuera del Barcelona, esbozó: “Obviamente uno sueña con ganar, le gusta competir, pero tampoco me siento un superhéroe por conseguir el Mundial, que decías que Messi era incapaz, que para mi tampoco era así. Vengo a aportar lo mío en todas las competiciones”.

“Mis objetivos son intentar lograr mi mejor versión como jugador, como persona también, para ayudar al Atlético a ganar y dejarlo en lo más alto”, manifestó el cordobés, que viene de marcar 19 goles y brindar 13 asistencias en 54 presentaciones bajo la tutela de Pep Guardiola en la pasada temporada. Tras dos temporadas en Inglaterra, el delantero ganó en el conjunto inglés dos Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

“Es verdad que hablé con algunos de mis compañeros. En el ultimo tiempo compartir con Giuliano (Simeone) en los Juegos Olímpicos, hablé con el Cholo también. Me dijo que que quería que viniera, que iba a ayudar al equipo y que ellos iban a potenciar mis habilidades. Es un desafío para mi”, reconoció. Los Colchoneros, que esta temporada disputarán la Champions League, vienen de culminar en la cuarta posición del torneo local la pasada temporada.

El Colchonero es uno de los equipos que más fuerte apostó en esta ventana de transferencias. Además del desembarco de la Araña, cerraron los fichajes del marcador central español Robin Le Normand (Real Sociedad) y el delantero noruego Alexander Sorloth (Villarreal). En contrapartida, se marcharon jugadores como Álvaro Morata (Milan), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Stefan Savic (Trabzonspor), Saúl Níguez (Sevilla), Mario Hermoso, Vitolo y Memphis Depay.

En otro fragmento de la conferencia de prensa, Álvarez explicó qué fue lo que lo llevó a decidir alejarse del Manchester City, uno de los elencos más poderosos de la actualidad, para recalar en el Colchonero. “Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda las herramientas y espacios para tratar de lograr mi mejor versión”. Además puntualizó que su pedido de cambiar de aire no estuvo relacionado con su futuro en la Selección: “Después de conocer a Scaloni, que él siempre dijo que mientras tengan ritmo y juegues, aunque después es por rendimiento, pero vas a tener un lugar en la Selección. No fue por eso, fue por algo más personal, del día a día”.

“Aprendí mucho, estoy agradecido a Guardiola. Pero cada uno tiene sus cosas, son dos de los mejores entrenadores de la historia. Creo que puedo seguir mejorado. Estoy ilusionado de conocer a un entrenador como el Cholo, con lo que significa para este club y lo que le dio al fútbol mundial”, contó.

Noticia en desarrollo...