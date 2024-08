La inesperada propuesta a Jürgen Klopp que lo hará volver del retiro para ser entrenador en el Borussia Dortmund

El entrenador dirá presente en la despedida de dos ex jugadores que tuvo a cargo en Borussia Dortmund

La salida de Jürgen Klopp en el Liverpool dejó sin trabajo a uno de los mejores entrenadores del mundo después de lograr varios títulos en los Reds, entre ellos una Champions League. Y su anuncio de que iba a estar fuera de los banquillos durante mucho tiempo había desalentado a los fanáticos en el corto plazo, pero el alemán volverá al ruedo en un desafío muy distinto, que solo será por un día y deberán disfrutarlo sus seguidores al máximo.

El director técnico de 57 años recordará viejas épocas el próximo sábado 7 de septiembre, ya que confirmó su asistencia al Signal Iduna Park para ser parte del partido despedida a dos ex jugadores a su cargo en la entidad con la que fue campeón de la Bundesliga por duplicado: Lukasz Piszczek y Jakub Blaszczykowski. En el primer caso, el defensor polaco de 39 años militó 11 temporadas en el Borussia Dortmund, mientras que el extremo de 38 abriles jugó de manera ininterrumpida desde 2007 hasta 2015. Ambos integraron el histórico plantel que cayó en la final de la Liga de Campeones 2013 ante Bayern Múnich.

El anuncio fue realizado por las redes sociales de los Negros y Amarillos con los tres protagonistas en escena a través de un video que incluyó risas al por mayor: “¡No puede faltar, por supuesto: KLOPPO será el entrenador el 07.09 en el partido de despedida de Kuba y Piszczu!”.

Lukasz Piszczek comenzó la grabación recordándole a Jakub Blaszczykowski el evento dedicado a ellos en el estadio del vigente subcampeón de la Champions y se lanzó a una búsqueda puntual: “Necesitamos un entrenador y tengo una idea, llamaremos al entrenador retirado”. Ambos se pusieron de acuerdo en esa afirmación e intentaron entablar una videollamada con Klopp, mientras a Blaszczykowski se lo escuchó bromear: “Él todavía está dormido”.

Lukasz Piszczek jugó entre 2010 y 2021 en el Dortmund (REUTERS/Ina Fassbender)

La respuesta del otro lado de la línea lo exhibió al ex DT de Liverpool con gafas de sol y una camiseta blanca. Allí, el trío explotó en carcajadas cuando se vieron nuevamente las caras y, con total confianza, Klopp se mostró desinhibido: “Finalmente tienes tu partido de despedida. Oh, Dios mío. Y quieres entrenar antes del partido. ¿Éres estúpido?”. En ese escenario, Piszczek lo interrogó sobre a qué equipo dirigirá o si incluso tomará las riendas de los dos conjuntos. “¡Me importa un comino! No me preocupa en absoluto. Lo hago como solía hacerlo: empiezo a pensar en ello cinco minutos antes”, sorprendió Jürgen en un relato gracioso y descontracturado.

La filmación se cerró con un pedido de Klopp a la gente frente a su sorpresa de que aún no se habían agotado las entradas para el encuentro especial de dos jugadores que colgaron los botines en el fútbol polaco con la camiseta del Wisla Cracovia en 2023 (Blaszczykowski) y en el Goczalkowice en 2024 (Piszczek).

Vale recordar, Jürgen Klopp ganó cinco títulos con el Dortmund, ya que a las 2 Bundesligas de 2011 y 2012 se suman 2 Supercopas de Alemania (2013 y 2014) y 1 Copa de Alemania (2012) cosechadas entre 2008 y 2015. En todo su paso, dirigió 319 partidos con 181 victorias, 65 empates y 73 derrotas.

Días atrás, había sorprendido al mundo del fútbol confirmando que se alejará del banquillo por tiempo indeterminado, algo que hasta planteó como algo sin retorno: “A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo. Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos. En estos momentos no hay absolutamente nada en término de empleos. No hay club, no hay país. Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si dijera: ‘Haré una excepción contigo ahora’. Soy demasiado joven para dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Será de nuevo entrenador? De momento lo descarto”.