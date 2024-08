Jurgen Klopp puso en duda su futuro como entrenador tras su salida del Liverpool: “Era hora de dar un paso al costado”

El alemán quiere continuar alejado del mundo del fútbol (Reuters)

En un giro inesperado para el mundo del fútbol, Jurgen Klopp, el aclamado técnico alemán, ha anunciado su retiro temporal de la dirección técnica a sus 57 años. Durante una conferencia de entrenadores en Wurzburgo, Klopp reveló que tomará un descanso tras un exitoso período al frente del Liverpool, donde dejó una marca imborrable con su trabajo.

La decisión de Klopp sorprendió por su inesperado anuncio, especialmente después de haber alcanzado la cúspide del éxito con el Liverpool. Dirigiendo a los Reds durante nueve temporadas, logró llevar al equipo a la conquista de la Premier League en la temporada 2019-2020, un título que el club no obtenía desde hace 30 años. Klopp también ganó la Copa de la Liga en 2021-2022 y 2023-2024, la FA Cup en 2021-2022 y la Community Shield en 2022. En el ámbito internacional, su vitrina se adornó con la Champions League en 2018-2019, la Supercopa de Europa en 2019 y el Mundial de Clubes en el mismo año.

Klopp ejemplificó con claridad sus razones para este retiro temporal, explicando que no se trata de un capricho. “A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general”, expresó el técnico alemán. Sin embargo, destacó su intención de seguir involucrado en el fútbol, aportando con su experiencia y contactos. “Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos”, añadió, dejando la puerta abierta a posibles futuras contribuciones en otros roles dentro del deporte.

El técnico dejó una ventana abierta a su posible regreso en un futuro cercano, aunque por el momento no hay planes concretos. “Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. En estos momentos no hay absolutamente nada en términos de empleos. No hay club, no hay país”, señaló Klopp, subrayando que no interrumpiría su decisión salvo circunstancias excepcionales. “Soy demasiado joven para dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Si seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto”.

Klopp se descartó a sí mismo para el banquillo de Inglaterra (Efe)

A pesar de su retiro temporal, Klopp dejó en claro que el atractivo del fútbol sigue presente y su influencia puede ser crucial para futuros proyectos. “Hay muchos entrenadores aquí y la situación en la que el teléfono no deja de sonar y puedes ir a cualquier parte es una fortuna que pocos tienen. Sin embargo, el momento no podría ser peor para contactarme”, indicó.

El técnico también descartó categóricamente los rumores que lo vinculaban como posible sustituto de Gareth Southgate en el banquillo de la selección de Inglaterra. “Sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si dijera: ‘haré una excepción contigo ahora’”, comentó Klopp en referencia a la posibilidad de renunciar a su año sabático anunciado al final de la temporada.

El alemán no solo es reconocido por sus éxitos en el Liverpool, sino también por su tiempo en el Mainz 05 y el Borussia Dortmund, donde ganó dos títulos de la Bundesliga y llegó a la final de la Champions League en 2013. Su estilo de juego dinámico y su carisma en la línea de banda han dejado una profunda impresión en el fútbol mundial.