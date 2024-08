La frase de Lisandro Martínez tras su cruce con el imponente Adama Traoré, que le respondió: “No te preocupes, nos volveremos a cruzar”

Lisandro Martínez habló de su cruce con Adama Traoré

Manchester United comenzó con el pie derecho su temporada en la Premier League: tras la derrota ante el City por la Community Shield, se recuperó y venció 1-0 de forma agónica al Fulham en Old Trafford. Si bien el tanto fue del neerlandés Joshua Zirkzee al minuto 87′, Lisandro Martínez fue uno de los jugadores destacados. Luego del match, contó detalles de lo que fueron sus duelos con el imponente Adama Traoré.

Entrevistado por la cadena Sky Sports, al argentino le mencionaron: “Lisandro, al principio del partido tuviste que lidiar con Traoré por ese lado. Pasó por delante de ti y de Casemiro, pero hubo una situación. Quizás uno o dos minutos más tarde, y lo resolviste, sabes, realmente bien”. A lo que Licha contestó: “Bueno, él es de verdad, de verdad... sí, sí, lo vi. Lo mandé al gimnasio. ¡No, no!”. Las risas fueron generalizadas por la ironía de Martínez, de menor contextura física que el delantero español que desde hace tiempo llama la atención por su potencia y músculos.

Enseguida Lisandro se puso serio y opinó: “Realmente es muy difícil jugar contra este oponente. Pero sí, aprendí de la primera, porque en la primera situación me mató. Y luego lo maté yo a él”. Iban apenas 15 minutos de partido cuando Traoré tiró un balón larga para jugar el mano a mano con el argentino, que en la carrera lo desacomodó y ganó un saque de arco para llevarse una de las primeras ovaciones de la temporada en su casa.

Atento a la repercusión que tuvieron las declaraciones del ex Newell’s, Defensa y Justicia y Ajax de Países Bajos, el atacante del Fulham recogió el guante y le dedicó un posteo en sus historias de Instagram, donde lo mencionó: “Don’t worry, we will met again” (”No te preocupes, nos volveremos a cruzar”).

Tras un año con poca continuidad, producto de distintas lesiones, el regreso de Licha a la zaga central fue una excelente noticia para el entrenador, Erik ten Hag. La importancia del Carnicero quedó a las claras con el resultado igualado para efectuar también un corte crucial frente a un centro raso de Andreas Pereira a los 73 minutos de partido. Su intervención despejando el balón al córner evitó justamente el festejo de Traoré, quien entraba solo por el segundo palo, ya listo para definir el ataque. Inmediatamente, el arquero, André Onana, y el defensor, Diogo Dalot, lo felicitaron con un abrazo.

EL CRUCE ENTRE LISANDRO Y JAMIE CARRAGHER

Luego de que Lisandro afrontara sus primeros partidos con el United, Jamie Carragher, histórico futbolista del Liverpool y la selección inglesa, lo cuestionó por su estatura: “No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura... No me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensor central”.

El inglés Carragher cambió su foto de perfil en X (ex Twitter) y puso una captura junto a Lisandro Martínez, al que había criticado hace un tiempo

Al tiempo, por la calidad y gran nivel que exhibió el argentino con los Diablos Rojos, el británico tuvo que disculparse públicamente: “Le pasa a cualquier central que llega a la Premier League y mide menos de 1.80. Automáticamente piensas que va a tener problemas, pero él no los tuvo. Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”.

Ahora se reunieron en la entrevista para Sky Sports y tan buena fue la impresión que le generó el jugador argentino que Carragher modificó su foto de perfil en la red social X (ex Twitter) y colocó una captura de ambos riendo durante la nota. “No soy alto, pero ganaré. Iré con personalidad en cada balón, en cada duelo... Demostraré que estoy ahí en el campo”, sentenció Lisandro.