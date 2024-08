La emotiva carta de despedida que le dedicó Julián Álvarez al Manchester City: su mensaje para Pep Guardiola

Julián Álvarez ganó seis títulos en el Manchester City (REUTERS/Carl Recine)

Este lunes se confirmó uno de los pases más esperados del mercado en Europa. Tras la consagración en la Copa América y luego de su participación en los Juegos Olímpicos con la selección argentina, Julián Álvarez cambió de club. Dejó el Manchester City para jugar en el Atlético de Madrid.

La Araña tendrá al Cholo Simeone como entrenador y será compañero de varios de los futbolistas con los que compartió los éxitos en Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y la reciente consagración en Estados Unidos. Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa serán las nuevas viejas caras para Julián, que aprovechó sus redes sociales para dejarle un sentido mensaje a los fanáticos del equipo inglés tras su salida.

“Hoy me despido de este maravilloso club con muchas emociones. Fueron dos años muy especiales. Durante este tiempo, crecí y aprendí mucho como jugador y como persona. A los directivos y al cuerpo técnico, gracias por la confianza y el apoyo. Sus enseñanzas y su visión me ayudaron a desarrollarme de gran manera”, comenzó en su carta el ex delantero de River Plate, incluyendo a Pep Guardiola, con quien tuvo un ida y vuelta dialéctico por la chance de emigrar.

“A mis compañeros de equipo, agradecerles por cada momento compartido, por el esfuerzo y la dedicación en cada entrenamiento y en cada partido. Aprendí mucho de cada uno de ustedes y me llevo recuerdos y amistades que durarán para siempre. A los hinchas, gracias de corazón por el gran apoyo y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Siempre estaré muy orgulloso de haber sido parte de esta familia”, agregó Álvarez, que acumuló seis títulos en su breve paso por los Ciudadanos, incluidas dos Premier League y una Champions League.

“Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Les deseo todo el éxito en el futuro y seguiré apoyando al club desde donde sea”, concluyó en su mensaje Julián, que convirtió 36 tantos y 18 asistencias en 102 partidos en su ahora ex club.

El atacante argentino desembarcó en Madrid en las últimas horas y, luego de completar con éxito la revisión médica, se dirigió hasta el estadio Metropolitano para rubricar la firma de su contrato que lo unirá a la institución colchonera por las próximas seis temporadas, hasta el año 2030. Ahora sí, tras su paso por el Manchester City y de ser dirigido por Guardiola, Julián afrontará una nueva experiencia en un equipo que lo tendrá como una de sus cartas más importante para volver a pelear con el Real Madrid y el Barcelona por ser el mejor de todos en la liga de España y soñar con conquistar Europa.

Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid

La carta de Julián Álvarez tras su salida del Manchester City

